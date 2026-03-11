Alak anunció obras en el Coliseo y presentó la temporada 2026

El intendente, Julio Alak, presentó ayer el inicio de la segunda etapa de la puesta en valor del Teatro Municipal Coliseo Podestá y anunció la temporada 2026 del histórico espacio cultural durante un acto en la sala ‘China Zorrilla’.

Uno de los ejes centrales de la segunda etapa de puesta en valor del teatro es la incorporación, por primera vez en la historia de la sala, de un sistema integral de aire acondicionado frío-calor, que permitirá reemplazar la antigua caldera y garantizar condiciones adecuadas de calefacción durante todo el año.

Las obras también incluyen la continuidad de los trabajos de renovación en el escenario, los camarines y el museo, la restauración de tableros eléctricos y la colocación de nuevos tableros específicos para la iluminación del escenario, la reparación de fachadas interiores y el refuerzo de las bases de apoyo del escenario.