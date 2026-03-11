Panaderos en alerta: la venta de pan cayó 45% y en las facturas se llega al 85%
Con centros definidos, arranca la campaña de vacunación antigripal
Revés por los Cuadernos y Cristina deberá declarar de manera presencial
De Berisso a Malvinas: corrió por los caídos y ganó la maratón
VIDEO.- Última despedida tumbera: “UDT”, el otro ritual que crece en la Región
$4.000.000: crece el pozo del Cartonazo a la espera de nuevos ganadores
“Don Chatarrín” es el más rico del país y desplazó a Marcos Galperin
La Rural discute otra reelección y se calienta la interna por el mando
Indagan a Toviggino en la causa por presunta evasión contra la AFA
Final para una empresa de micros emblemática en el Conurbano
Frenan la Agencia de Migraciones y Diego Valenzuela asume en el Senado
Alak anunció obras en el Coliseo y presentó la temporada 2026
La interna en la UCR bonaerense crece y ya interviene la Justicia
Avanza el cronograma de las elecciones de los decanos de la UNLP
Actividades: almuerzo por el Día de la Mujer, defensa personal para niños, curso de italiano
Lluvia de balas en una pool party con un muerto y varios detenidos
El intendente, Julio Alak, presentó ayer el inicio de la segunda etapa de la puesta en valor del Teatro Municipal Coliseo Podestá y anunció la temporada 2026 del histórico espacio cultural durante un acto en la sala ‘China Zorrilla’.
Uno de los ejes centrales de la segunda etapa de puesta en valor del teatro es la incorporación, por primera vez en la historia de la sala, de un sistema integral de aire acondicionado frío-calor, que permitirá reemplazar la antigua caldera y garantizar condiciones adecuadas de calefacción durante todo el año.
Las obras también incluyen la continuidad de los trabajos de renovación en el escenario, los camarines y el museo, la restauración de tableros eléctricos y la colocación de nuevos tableros específicos para la iluminación del escenario, la reparación de fachadas interiores y el refuerzo de las bases de apoyo del escenario.
