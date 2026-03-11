Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Una de las citas más importantes de la industria del campo

Arrancó Expoagro con un anuncio “insuficiente”

Desde el Gobierno nacional dijeron que las retenciones bajarán entre 1 y 2%, pero los productores insisten en su eliminación

Arrancó Expoagro con un anuncio “insuficiente”

Una multitud ayer en el predio de San Nicolás /NA

11 de Marzo de 2026 | 01:32
En un contexto de fuerte expectativa por parte del sector agroindustrial, se dio inicio formal a la 20° edición de Expoagro en el predio ferial y autódromo de San Nicolás. Bajo el lema de la producción y la tecnología, la muestra más importante del campo argentino comenzó marcada por un clima de diálogo tenso entre los productores y el Gobierno nacional.

Durante el corte de cintas, los funcionarios del Ejecutivo ratificaron una reducción de entre el 1% y el 2% en los Derechos de Exportación (retenciones) para los principales granos. Si bien el anuncio fue presentado como un “paso hacia la normalización”, desde las entidades que integran la Mesa de Enlace lo calificaron de “insuficiente”.

Los productores reclaman un cronograma concreto para la eliminación total de lo que consideran un impuesto distorsivo que frena la inversión, en el marco de una serie de demandas que incluyen el pedido de reglas claras para el sector y quita de presión impositiva.

Presencias y pedido federal

La jornada contó con la participación del expresidente Mauricio Macri. También estuvo presente el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien volvió a alzar la voz por el federalismo: “Es necesario que lo que el campo produce vuelva a las provincias en infraestructura y no se pierda en el bache fiscal del puerto”, sentenció.

Por su parte, el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, destacó la importancia de la muestra como un espacio “antigrieta”.

La gran nota del día fue la ausencia del presidente Javier Milei, quien se encuentra cumpliendo una agenda internacional en los Estados Unidos, Chile y España. Aunque su equipo envió al secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, la falta del mandatario fue sentida por los expositores, quienes esperaban un contacto directo para discutir el rumbo económico del sector. Tampoco se sumó al acto oficial el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien tras participar en la cena previa, optó por no formar parte del evento inaugural.

Créditos en dólares a tasa 0

En la primera jornada de la expo, los bancos fueron protagonistas a través de lanzamientos de líneas de crédito en dólares a tasa cero para la compra de maquinaria agrícola.

En este sentido, el Banco Nación (BNA) y el Banco Provincia picaron en punta al presentar sus ofertas para el agro, tanto para capital de trabajo nuevo como usado.

En el caso del BNA, el menú de opciones busca adaptarse a las necesidades de inversión tecnológica del sector. Según se expresó, el financiamiento es de hasta el 100% del valor del bien, con plazos de hasta 60 meses.

En dólares, los de tasa 0% tienen cupos de hasta 1,5 millones de dólares, mientras que en pesos la tasa es del 19% anual.

Para la maquinaria usada, las tasas son desde el 24% en pesos y del 3% en dólares.

Por su parte, el Provincia anunció financiamiento en dólares a tasa 0% y con hasta 48 meses de plazo. Está orientado a las inversiones en tecnología aplicada al agro, soluciones sustentables y maquinaria fabricada por empresas bonaerenses.

En cuanto al financiamiento en pesos, la oferta parte de tasas de 22,5%, también con hasta 48 meses de plazo y financiación de hasta el 100% del valor de la factura.

Además, a través de Procampo Digital, la entidad ofrecerá financiación en dólares desde tasa 0% y en pesos desde 25% para la compra de insumos, con plazos de hasta 360 días. Cabe destacar que esta herramienta digital, destinada a la compra de insumos, combustible y hacienda, suma también la posibilidad de operar directamente en moneda extranjera.

 

