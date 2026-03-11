Panaderos en alerta: la venta de pan cayó 45% y en las facturas se llega al 85%
Con centros definidos, arranca la campaña de vacunación antigripal
Revés por los Cuadernos y Cristina deberá declarar de manera presencial
De Berisso a Malvinas: corrió por los caídos y ganó la maratón
VIDEO.- Última despedida tumbera: “UDT”, el otro ritual que crece en la Región
$4.000.000: crece el pozo del Cartonazo a la espera de nuevos ganadores
“Don Chatarrín” es el más rico del país y desplazó a Marcos Galperin
La Rural discute otra reelección y se calienta la interna por el mando
Indagan a Toviggino en la causa por presunta evasión contra la AFA
Final para una empresa de micros emblemática en el Conurbano
Frenan la Agencia de Migraciones y Diego Valenzuela asume en el Senado
Alak anunció obras en el Coliseo y presentó la temporada 2026
La interna en la UCR bonaerense crece y ya interviene la Justicia
Avanza el cronograma de las elecciones de los decanos de la UNLP
Actividades: almuerzo por el Día de la Mujer, defensa personal para niños, curso de italiano
Lluvia de balas en una pool party con un muerto y varios detenidos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Las facultades de la Universidad Nacional de La Plata avanzan en la elección de sus nuevos decanos para el periodo de gestión 2026-2030. Odontología, Astronomía, Exactas e Ingeniería ya eligieron a sus máximas autoridades. En el transcurso de los próximos días el resto de las unidades académicas definirán sus decanatos.
Según se explicó, desde principios de marzo, los Consejos Directivos de las distintas facultades sesionan para elegir a sus máximas autoridades. Se trata de los consejeros electos que, mediante una normativa, les permiten asumir con anterioridad el cargo para elegir decanos.
El objetivo es llegar a la asamblea universitaria del 11 de abril, donde se elegirá presidente, con todas las elecciones resueltas.
Odontología fue la primera unidad académica que eligió decano. El 2 de marzo fue electo por unanimidad Ezequiel Escudero Giachella. Pocos días después, Ciencias Astronómicas y Geofísicas reeligió a Amalia Meza con 14 votos a favor y 2 en blanco.
En Ciencias Exactas, el Consejo Directivo eligió a Silvana Stewart con el voto favorable de 12 miembros. En Ingeniería, con 15 votos positivos y una abstención, Marcos Actis resultó reelecto como decano.
En Ciencias Agrarias y Forestales por falta de quórum, el consejo directivo pasó a cuarto intermedio para hoy.
LE PUEDE INTERESAR
$4.000.000: crece el pozo del Cartonazo a la espera de nuevos ganadores
Ciencias Naturales y Museo: elige el viernes 13 de marzo, al igual que Psicología. Periodismo y Comunicación Social: el 18 de marzo; Informática: 19 de marzo; Medicina, el 25 de marzo; Ciencias Jurídicas y Sociales: 26 de marzo; Humanidades y Ciencias de la Educación: 27 de marzo; Ciencias Veterinarias: 27 de marzo; Trabajo Social: 30 de marzo; Ciencias Económicas: 30 de marzo; Bellas Artes: 6 de abril. En Arquitectura y Urbanismo aún no se definió la fecha de elección del nuevo decano.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí