La Ciudad |En las 17 unidades académicas

Avanza el cronograma de las elecciones de los decanos de la UNLP

Avanza el cronograma de las elecciones de los decanos de la UNLP

odontología, los primeros en elegir nuevo decano / unlp

11 de Marzo de 2026 | 01:52
Las facultades de la Universidad Nacional de La Plata avanzan en la elección de sus nuevos decanos para el periodo de gestión 2026-2030. Odontología, Astronomía, Exactas e Ingeniería ya eligieron a sus máximas autoridades. En el transcurso de los próximos días el resto de las unidades académicas definirán sus decanatos.

Según se explicó, desde principios de marzo, los Consejos Directivos de las distintas facultades sesionan para elegir a sus máximas autoridades. Se trata de los consejeros electos que, mediante una normativa, les permiten asumir con anterioridad el cargo para elegir decanos.

El objetivo es llegar a la asamblea universitaria del 11 de abril, donde se elegirá presidente, con todas las elecciones resueltas.

Odontología fue la primera unidad académica que eligió decano. El 2 de marzo fue electo por unanimidad Ezequiel Escudero Giachella. Pocos días después, Ciencias Astronómicas y Geofísicas reeligió a Amalia Meza con 14 votos a favor y 2 en blanco.

En Ciencias Exactas, el Consejo Directivo eligió a Silvana Stewart con el voto favorable de 12 miembros. En Ingeniería, con 15 votos positivos y una abstención, Marcos Actis resultó reelecto como decano.

En Ciencias Agrarias y Forestales por falta de quórum, el consejo directivo pasó a cuarto intermedio para hoy.

Ciencias Naturales y Museo: elige el viernes 13 de marzo, al igual que Psicología. Periodismo y Comunicación Social: el 18 de marzo; Informática: 19 de marzo; Medicina, el 25 de marzo; Ciencias Jurídicas y Sociales: 26 de marzo; Humanidades y Ciencias de la Educación: 27 de marzo; Ciencias Veterinarias: 27 de marzo; Trabajo Social: 30 de marzo; Ciencias Económicas: 30 de marzo; Bellas Artes: 6 de abril. En Arquitectura y Urbanismo aún no se definió la fecha de elección del nuevo decano.

 

