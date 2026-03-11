Los mercados se dieron vuelta y “volaron”

El tipo de cambio oficial bajó a $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA), mientras que el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.846.

Los mercados del mundo se mantienen en vilo mientras los inversores procesan las últimas novedades sobre la guerra en Medio Oriente, aunque en la jornada de ayer predominó el optimismo por la posibilidad de una resolución más cercana del conflicto bélico.

En tanto, en el promedio de entidades financieras relevadas por el Banco Central (BCRA), lo hizo a $1.428,02.

La distancia con el techo de la banda se amplió a casi el 16%, en una jornada marcada por altibajos y por un contexto internacional más desafiante para los mercados emergentes.

La fortaleza global de la moneda estadounidense y un menor atractivo de las estrategias de carry trade comenzaron a reflejarse en el mercado cambiario local, a la espera del dato de inflación de este jueves.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio operó a $1.401 y se mantuvo una brecha con la banda cambiaria superior del 15,9%.

El techo de la banda se ubicó en $1.623,48.

Los contratos de dólar futuro anotaron bajas generalizadas de hasta el 1,6%, el mercado “pricea” que el tipo de cambio para fines de marzo se ubicará en torno a los $1.420.

Entre los dólares financieros, el dólar MEP cayó 0,9% a $1.417,59, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hizo a 0,9% a $1.459,66.

En el mercado informal, el dólar blue cotizó a $1.420 para la venta.

Los activos argentinos tuvieron una destacada jornada. El S&P Merval en dólares subió con fuerza, los ADRs argentinos “volaron” en Wall Street y el riesgo país se recuperó.

En la plaza porteña, los títulos soberanos que más avanzaron fueron el Global 2029 (+2,1%), el Bonar 2029 (+2%) y el Bonar 2038 (+2%).

Así, el riesgo país se hundió hasta los 551 puntos básicos, luego de que llegara a rozar las 600 unidades en el momento de máxima tensión financiera global de la rueda.

Se trata de un nivel del indicador económico que todavía mantiene alejado al Gobierno del regreso a los mercados internacionales para refinanciar los vencimientos de deuda externa.

El S&P Merval avanzó 4,2% a 2.742.259,28 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hace un 4,9%. En ese contexto, resaltaron las ganancias de Metrogas (+9%), Central Puerto (7,4%), Edenor (+6,2%).

En tanto, los ADRs argentinos avanzaron hasta 11,1% de la mano de Central Puerto, seguido por Grupo Supervielle (+7,2%) y Edenor (+7,1%).