Lluvia de balas en una pool party con un muerto y varios detenidos

El arma que tenía el delincuente abatido. Hubo varios detenidos / Web

Una fiesta que se realizaba en una casaquinta de la localidad de 9 de Abril, en el partido de Esteban Echeverría, terminó con un muerto y dos detenidos luego de un tiroteo entre efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y sospechosos vinculados a una banda dedicada al robo de autos.

El grupo delictivo, que también se dedicaría a la venta de drogas, según indicaron las fuentes consultadas por este diario, estaba siendo investigada hace varios años.

El episodio ocurrió en el Sudoeste del Conurbano bonaerense, cuando los agentes realizaron un procedimiento en el marco de una investigación que llevaba varios meses.

Así personal del Grupo GAD realizó un allanamiento en una quinta de Esteban Echeverría en busca de una banda criminal acusada de asaltar autos. Durante el operativo, los sospechosos intentaron resistir el ingreso de los efectivos y abrieron fuego contra el personal policial.

La causa se originó en mayo de 2025, cuando policías se enfrentaron a tiros con un grupo de delincuentes, que había robado un Toyota Yaris.

En aquel operativo uno de los sospechosos fue detenido y se le secuestró un teléfono celular. Al analizar el dispositivo, los investigadores encontraron información clave sobre el funcionamiento de una organización dedicada al robo y adulteración de vehículos, su posterior venta ilegal y el uso de los autos para cometer entraderas.

Según el reporte policial, la estructura de la banda estaba organizada con distintos roles. Entre ellos había encargados de la sustracción violenta de los rodados, proveedores de armas y documentación, personas dedicadas a adulterar los vehículos, choferes y responsables de administrar el dinero obtenido de los delitos.

A lo largo de la investigación se lograron comprobar al menos 15 hechos delictivos, lo que llevó a la Justicia a ordenar 33 allanamientos simultáneos. En esos procedimientos se detuvo a 15 personas.

El procedimiento que terminó con el tiroteo se activó cuando los investigadores obtuvieron información de que dos de los sospechosos buscados se encontraban en una fiesta en una quinta de 9 de Abril, donde se realizaba una denominada “pool party”.

Efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) ingresaron al lugar y rápidamente se produjo un enfrentamiento armado.

Durante el tiroteo, los policías dispararon contra uno de los sospechosos, quien saltó desde una altura intentando escapar y cayó gravemente herido tras recibir balazos en la cabeza y el pecho. El joven murió en el lugar.

El fallecido fue identificado como Diego Ezequiel López, de 23 años.

De acuerdo con fuentes policiales, el joven tenía antecedentes penales y una orden de captura vigente, mientras que el arma que llevaba al momento del enfrentamiento figuraba como robada.

En el operativo también fueron detenidos Nicolás Eduardo Llanelli y Jonathan Alejandro Rodríguez, quienes serán indagados por la Justicia en las próximas horas en el marco de la investigación sobre la banda dedicada al robo y adulteración de vehículos.

Demás está decir que las imágenes del enfrentamiento se hicieron virales desde distintas plataformas, porque fue de una crudeza pocas veces vista.

Pareció uno de esos típicos juegos en red, donde resuenan los estruendos, los gritos y las corridas. Sin embargo, fue un caso bien real y que marca el nivel de violencia de distintos grupos criminales que operan en territorio provincial.