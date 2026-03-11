Frenan la Agencia de Migraciones y Diego Valenzuela asume en el Senado

El intendente en uso de licencia de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, asumiría en los próximos días su banca de senador provincial, luego de que trascendiera que la nueva Agencia Nacional de Migraciones que iba a dirigir no será creada.

Valenzuela había sido electo para ocupar una banca en la Legislatura bonaerense en septiembre del año pasado, pero su jura se había demorado, con la especulación de que ocuparía un cargo en el gabinete nacional. Puntualmente, se trataba de la creación de una nueva Agencia de Seguridad Migratoria, pero esa decisión había sido declinada por la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, por lo que la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, no avanzará, por el momento, con la creación del área anunciada por su antecesora, Patricia Bullrich.

Valenzuela fue uno de los primeros intendentes del PRO en saltar a las filas de La Libertad Avanza (LLA). Sin embargo, Monteoliva dijo que si bien están trabajando en la Agencia, no le pudo poner fecha a su creación.

De hecho, las políticas migratorias del ministerio de Seguridad continuarán bajo la órbita de la Dirección Nacional de Migraciones. Es decir, por ahora no se creará una nueva agencia especializada en coordinación fronteriza, inteligencia migratoria ni una Policía para frenar amenazas transnacionales.

Frente a este panorama y en medio de tensiones entre Karina Milei y sectores que responden a Bullrich, Valenzuela decidió asumir la banca en el Senado y desde allí empezar a construir músculo político para ser uno de los posibles candidatos para la Gobernación. Allí ya están anotados el ministro del Interior, Diego Santilli, y el titular de LLA bonaerense y diputado nacional, Sebastián Pareja.