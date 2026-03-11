La Rural discute otra reelección y se calienta la interna por el mando

Panaderos en alerta: la venta de pan cayó 45% y en las facturas se llega al 85%
A seis meses de las elecciones en la Sociedad Rural Argentina (SRA), la decisión de Nicolás Pino de dejar abierta la posibilidad de competir por otro mandato agitó la interna de la entidad. La discusión gira en torno a si el estatuto habilita o no su postulación y reavivó la disputa con el vicepresidente, Marcos Pereda, que ya reúne apoyos para sucederlo.
Pino conduce la Rural desde junio de 2021 y fue reelecto junto a Pereda. Ahora sostiene que puede presentarse nuevamente en los comicios previstos para septiembre. Su postura se apoya en la reforma estatutaria aprobada en 2023. Quienes lo respaldan sostienen que el actual período, iniciado en 2024, debería computarse como el primero bajo el nuevo esquema.
En el sector que impulsa la renovación interpretan lo contrario. Consideran que una nueva candidatura implicaría un cuarto mandato consecutivo, algo que el estatuto prohíbe. Bajo ese argumento comenzó a circular entre socios un documento crítico que ya reunió cerca de 120 firmas.
Entre quienes apoyan la alternancia aparecen dirigentes con trayectoria en el agro y la política. Firmaron Santiago del Solar, ex- jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria durante el gobierno de Mauricio Macri; el exdiputado del PRO Pablo Torello; y Enrique Crotto, expresidente de la entidad.
También adhirieron Guillermo Pedro Alchouron —hijo de un histórico titular de la Rural—, Jorge Pereyra Iraola, Nicolás Corti Maderna y Eduardo “Stuart” Navajas, referente del establecimiento correntino Las Marías. En un dato que refleja la división interna, su hermano y socio, Víctor Navajas, respaldó la continuidad de Pino.
El documento cuestiona la posibilidad de extender la conducción. “Seis años son suficientes”, plantean los firmantes, que reclaman una alternancia en la conducción y advierten que insistir con otro mandato implicaría un retroceso institucional.
La relación entre Pino y Pereda también se deterioró. Aunque llegaron juntos a la conducción, en el entorno del presidente señalan incomodidad por la decisión del vicepresidente de expresar públicamente su intención de competir.
Del lado de Pereda remarcan que la entidad necesita abrir una nueva etapa y avanzar con cambios en su funcionamiento.
La disputa no se limita al debate estatutario. En las últimas semanas también reaparecieron críticas personales hacia el presidente. Algunos socios cuestionan su perfil ganadero y su condición de arrendatario, en contraste con otros dirigentes vinculados a grandes establecimientos.
En paralelo, la entidad enfrenta un frente interno adicional por los problemas con su sistema informático. La implementación de una actualización tecnológica derivó en fallas operativas que generaron malestar entre socios y asociaciones de criadores, que responsabilizan a Pino por la contratación.
Según trascendió, los profesionales contratados para desarrollar el sistema dejaron el proyecto sin resolver los inconvenientes, lo que obligó a una reconfiguración que aún continúa. La situación complicó distintos trámites internos y sumó ruido en un momento ya atravesado por la disputa electoral.
En ese clima, la elección de septiembre se perfila como una de las más tensas de los últimos años dentro de la entidad que representa a uno de los sectores más influyentes del agro argentino. La discusión sobre la reelección, la sucesión y el rumbo institucional quedó instalada en el centro del escenario.
La intención de Pino de competir por otro mandato abrió una disputa con socios históricos
Nicolás Pino
Marcos Pereda
