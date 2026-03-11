Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Mañana es el turno de Tapia

Indagan a Toviggino en la causa por presunta evasión contra la AFA

Indagan a Toviggino en la causa por presunta evasión contra la AFA

Pablo Toviggino

11 de Marzo de 2026 | 01:29
Edición impresa

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, deberá presentarse hoy a prestar declaración indagatoria ante el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante. Será en el marco de la causa que investiga la presunta retención de aportes de los trabajadores de la asociación y evasión de impuestos por más de $19.000 millones, una acusación que se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Por este mismo caso está imputado el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, que deberá comparecer mañana ante el magistrado.

Las citaciones se concretarán luego del revés que recibieron los acusados al pretender anular el expediente. Además, a Toviggino le fue negado el pedido para que la audiencia se hiciera de manera virtual. El juez ratificó que debe realizarse en forma presencial.

El delito por retención indebida de tributos prevé penas de dos a seis años de prisión. A la cúpula de la AFA se la acusa de no haber abonado en término 19.300 millones de pesos de ganancias, IVA y aportes previsionales de marzo de 2024 a septiembre del año pasado. La entidad deportiva ya regularizó su situación saldando una parte de la deuda y acordando el resto en planes de pago. Pero lo habría hecho por fuera del plazo legal.

Las defensas de los acusados reclaman su sobreseimiento porque sostienen que no se cometió delito alguno.

El planteo ya fue rechazado por el juez Amarante y apelado a la Cámara en lo Penal Económico, que ahora debe revisarlo.

En este marco, ya fueron indagados otros tres dirigentes (el gerente general de la AFA, Gustavo Lorenzo, el ex y actual secretario general de la entidad Víctor Blanco y Cristina Malaspina). Todos ellos presentaron escritos y se negaron a contestar preguntas. La expectativa pasa por saber si Toviggino y Tapia seguirán la misma estrategia.

LE PUEDE INTERESAR

Final para una empresa de micros emblemática en el Conurbano

LE PUEDE INTERESAR

Frenan la Agencia de Migraciones y Diego Valenzuela asume en el Senado

Tras las declaraciones del presidente y el tesorero de la AFA, el juez tendrá 10 días para resolver si procesa, sobresee o le dicta la falta de mérito a los imputados.

Otras causas

Por otro lado, vale recordar que además de la denuncia de la ARCA, los dirigentes de la AFA son nvestigados por otras causas.

Una de ellas tiene que ver con el presunto lavado de dinero en la compra de la mansión de Pilar que se le atribuye a Toviggino.

En otro de los expedientes se busca seguir la ruta del dinero de la AFA en el exterior a través de TourProdenter LLC, una empresa del productor teatral ligado a Sergio Massa, Javier Faroni.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. YPF, Shell, Axion y Puma: cuánto sale el litro de combustible en La Plata

Los UPD de La Plata, en fotos.- La Plata amaneció a puro bombazo

VIDEO. Miles de mujeres platenses se movilizaron por su Día

Una joven de Ensenada clama por su libertad: denuncian un doble castigo en un contexto de violencia de género
+ Leidas

VIDEO.- Persianas bajas en el Centro: entre la liquidación y el éxodo a los barrios

Panaderos en alerta: la venta de pan cayó 45% y en las facturas se llega al 85%

Pidieron hasta 10 años de cárcel para el ex de Piparo

Con centros definidos, arranca la campaña de vacunación antigripal

Pellegrino: el técnico que levantó del piso a Estudiantes

Redobla la apuesta: Milei sin piedad con empresarios

El Lobo quiere volver a ganar frente a Banfield

De Berisso a Malvinas: corrió por los caídos y ganó la maratón
Últimas noticias de Política y Economía

Redobla la apuesta: Milei sin piedad con empresarios

“Don Chatarrín” es el más rico del país y desplazó a Marcos Galperin

Los mercados se dieron vuelta y “volaron”

El modelo, la pelea de fondo entre el Presidente y los empresarios nacionales
Deportes
El Lobo quiere volver a ganar frente a Banfield
¿Cómo será la pantalla led que están instalando en el estadio del Bosque?
Pellegrino: el técnico que levantó del piso a Estudiantes
Tofoni desmintió accionar contra Estudiantes
Boca busca reafirmarse Juega el clásico con San Lorenzo
Policiales
VIDEO.- Última despedida tumbera: “UDT”, el otro ritual que crece en la Región
Pidieron hasta 10 años de cárcel para el ex de Piparo
Lluvia de balas en una pool party con un muerto y varios detenidos
Una pareja vivió horas de miedo extremo en Tolosa
Robaron en un local de comidas que pertenece a los bomberos de Berisso
Información General
De Berisso a Malvinas: corrió por los caídos y ganó la maratón
Crece el reclamo por el estado de la Ruta Provincial Hipólito Yrigoyen
Denuncias de irregularidades en la elección de la UOM de Zárate-Campana imagen
Mi PAMI: la nueva función de consulta para un servicio clave de los afiliados
Crisis cloacal en la Región: embargan a la Provincia por inacción
Espectáculos
Morena Rial fue beneficiada con prisión domiciliaria y abandona el penal de Magdalena
Pampita puso en alquiler la casa donde vivía en Barrio Parque: cuánto cuesta la exclusiva propiedad
"Estuve muy deprimido": Luciano Castro rompió el silencio tras su internación
Anunciaron las nuevas obras en el Coliseo Podestá y presentaron la temporada 2026
Una ex Gran Hermano confirmó que fue novia de Alberto Fernández y reveló que le adjudicaron obras públicas durante su mandato

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla