Panaderos en alerta: la venta de pan cayó 45% y en las facturas se llega al 85%
Con centros definidos, arranca la campaña de vacunación antigripal
Revés por los Cuadernos y Cristina deberá declarar de manera presencial
De Berisso a Malvinas: corrió por los caídos y ganó la maratón
VIDEO.- Última despedida tumbera: “UDT”, el otro ritual que crece en la Región
$4.000.000: crece el pozo del Cartonazo a la espera de nuevos ganadores
“Don Chatarrín” es el más rico del país y desplazó a Marcos Galperin
La Rural discute otra reelección y se calienta la interna por el mando
Indagan a Toviggino en la causa por presunta evasión contra la AFA
Final para una empresa de micros emblemática en el Conurbano
Frenan la Agencia de Migraciones y Diego Valenzuela asume en el Senado
Alak anunció obras en el Coliseo y presentó la temporada 2026
La interna en la UCR bonaerense crece y ya interviene la Justicia
Avanza el cronograma de las elecciones de los decanos de la UNLP
Actividades: almuerzo por el Día de la Mujer, defensa personal para niños, curso de italiano
Lluvia de balas en una pool party con un muerto y varios detenidos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, deberá presentarse hoy a prestar declaración indagatoria ante el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante. Será en el marco de la causa que investiga la presunta retención de aportes de los trabajadores de la asociación y evasión de impuestos por más de $19.000 millones, una acusación que se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Por este mismo caso está imputado el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, que deberá comparecer mañana ante el magistrado.
Las citaciones se concretarán luego del revés que recibieron los acusados al pretender anular el expediente. Además, a Toviggino le fue negado el pedido para que la audiencia se hiciera de manera virtual. El juez ratificó que debe realizarse en forma presencial.
El delito por retención indebida de tributos prevé penas de dos a seis años de prisión. A la cúpula de la AFA se la acusa de no haber abonado en término 19.300 millones de pesos de ganancias, IVA y aportes previsionales de marzo de 2024 a septiembre del año pasado. La entidad deportiva ya regularizó su situación saldando una parte de la deuda y acordando el resto en planes de pago. Pero lo habría hecho por fuera del plazo legal.
Las defensas de los acusados reclaman su sobreseimiento porque sostienen que no se cometió delito alguno.
El planteo ya fue rechazado por el juez Amarante y apelado a la Cámara en lo Penal Económico, que ahora debe revisarlo.
En este marco, ya fueron indagados otros tres dirigentes (el gerente general de la AFA, Gustavo Lorenzo, el ex y actual secretario general de la entidad Víctor Blanco y Cristina Malaspina). Todos ellos presentaron escritos y se negaron a contestar preguntas. La expectativa pasa por saber si Toviggino y Tapia seguirán la misma estrategia.
LE PUEDE INTERESAR
Final para una empresa de micros emblemática en el Conurbano
LE PUEDE INTERESAR
Frenan la Agencia de Migraciones y Diego Valenzuela asume en el Senado
Tras las declaraciones del presidente y el tesorero de la AFA, el juez tendrá 10 días para resolver si procesa, sobresee o le dicta la falta de mérito a los imputados.
Por otro lado, vale recordar que además de la denuncia de la ARCA, los dirigentes de la AFA son nvestigados por otras causas.
Una de ellas tiene que ver con el presunto lavado de dinero en la compra de la mansión de Pilar que se le atribuye a Toviggino.
En otro de los expedientes se busca seguir la ruta del dinero de la AFA en el exterior a través de TourProdenter LLC, una empresa del productor teatral ligado a Sergio Massa, Javier Faroni.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí