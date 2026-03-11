Indagan a Toviggino en la causa por presunta evasión contra la AFA

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, deberá presentarse hoy a prestar declaración indagatoria ante el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante. Será en el marco de la causa que investiga la presunta retención de aportes de los trabajadores de la asociación y evasión de impuestos por más de $19.000 millones, una acusación que se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Por este mismo caso está imputado el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, que deberá comparecer mañana ante el magistrado.

Las citaciones se concretarán luego del revés que recibieron los acusados al pretender anular el expediente. Además, a Toviggino le fue negado el pedido para que la audiencia se hiciera de manera virtual. El juez ratificó que debe realizarse en forma presencial.

El delito por retención indebida de tributos prevé penas de dos a seis años de prisión. A la cúpula de la AFA se la acusa de no haber abonado en término 19.300 millones de pesos de ganancias, IVA y aportes previsionales de marzo de 2024 a septiembre del año pasado. La entidad deportiva ya regularizó su situación saldando una parte de la deuda y acordando el resto en planes de pago. Pero lo habría hecho por fuera del plazo legal.

Las defensas de los acusados reclaman su sobreseimiento porque sostienen que no se cometió delito alguno.

El planteo ya fue rechazado por el juez Amarante y apelado a la Cámara en lo Penal Económico, que ahora debe revisarlo.

En este marco, ya fueron indagados otros tres dirigentes (el gerente general de la AFA, Gustavo Lorenzo, el ex y actual secretario general de la entidad Víctor Blanco y Cristina Malaspina). Todos ellos presentaron escritos y se negaron a contestar preguntas. La expectativa pasa por saber si Toviggino y Tapia seguirán la misma estrategia.

Tras las declaraciones del presidente y el tesorero de la AFA, el juez tendrá 10 días para resolver si procesa, sobresee o le dicta la falta de mérito a los imputados.

Otras causas

Por otro lado, vale recordar que además de la denuncia de la ARCA, los dirigentes de la AFA son nvestigados por otras causas.

Una de ellas tiene que ver con el presunto lavado de dinero en la compra de la mansión de Pilar que se le atribuye a Toviggino.

En otro de los expedientes se busca seguir la ruta del dinero de la AFA en el exterior a través de TourProdenter LLC, una empresa del productor teatral ligado a Sergio Massa, Javier Faroni.