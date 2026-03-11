Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Análisis

El modelo, la pelea de fondo entre el Presidente y los empresarios nacionales

El modelo, la pelea de fondo entre el Presidente y los empresarios nacionales

Carlos Barolo

11 de Marzo de 2026 | 01:33
El tema dejó de ser una anécdota vernácula: el prestigioso diario británico Financial Times, entre otros medios internacionales, ya puso el foco en la escalada de tensión entre Javier Milei y Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint (que acaba de tener un nuevo capítulo en la visita del Presidente a Estados Unidos), describiendo el conflicto como una muestra de la frustración del libertario con una “élite empresarial acusada de beneficiarse de décadas de proteccionismo”.

El análisis del Financial Times enmarca esta disputa en la profundización de la lógica de extremo libre mercado que impulsa Milei, que encuentra su paradigma en la amplia apertura de la economía y, por consiguiente, en la proliferación de las importaciones.

Así, mientras el Gobierno elimina barreras arancelarias, los industriales argentinos argumentan que “no pueden bajar costos para competir con empresas extranjeras hasta que el gobierno reduzca la pesada carga impositiva”, considerada una de las más altas de Latinoamérica.

Sorpresa por el escenario

Milei hizo una encendida defensa ayer en Nueva York de su política de apertura de importaciones. Pero acaso para el auditorio local -inversores potenciales- haya tenido algo de sorpresivo el capítulo de los renovados ataques contra los hombres de negocios Rocca, del Grupo Techint (líder en siderurgia, ingeniería y construcción) y Javier Madanes Quintanilla, de la fábrica de neumáticos FATE -que acaba de cerrar- y la empresa Aluar, dedicada al aluminio.

En Manhattan, pues, los calificó de “prebendarios”, en alusión a que en años pasados habrían logrado favores de la clase política tradicional argentina. Como la fijación de precios abusivos en sus productos. No hubo hasta el momento respuestas públicas de ambos a estas últimas declaraciones. El ataque pudo sonar novedoso en Estados Unidos pero, en verdad, a nivel local lleva ya varias semanas.

Es que el Presidente viene apuntando desde hace días contra los críticos al masivo ingreso de mercadería del exterior en el marco de un programa económico implementando por el ministro Luis Caputo que busca ampliar la oferta de productos y reducir la inflación. Pero según datos locales privados, esta política ha contribuido a que unas 20.000 empresas hayan sufrido una caída de su actividad, obligándolas a cerrar sus puertas.

La Unión Industrial Argentina (UIA) pidió recientemente “respeto a quienes producen”. Fue en un comunicado en el que, aunque resaltó los avances logrados por Milei en materia de estabilidad macro-económica, repasó la “crítica” situación de fábricas con alta presión fiscal y dificultades para financiarse.

La central empresaria recordó, de hecho, que la industria argentina aporta 27% de la recaudación fiscal nacional, además de generar de manera directa 19% del empleo formal. Y advirtió que la transición hacia un nuevo esquema económico implica “un proceso de adaptación profundo que no es homogéneo ni inmediato”.

Cuando se le exponen a los libertarios datos de crisis, a veces son negados y otras son explicados como el costo que debe pagarse para el cambio de un modelo altamente dependiente de beneficios estatales y, sobre todo, muy cerrado y proteccionista.

¿El inicio del conflicto?

El Financial Times recordó algo que es real: tal vez el conflicto entre Techint y Milei viniera de antes pero estalló luego de que Tenaris (empresa del Grupo) perdiera un contrato clave para proveer tuberías al consorcio Southern Energy SA, frente a la rival india Welspun Living Ltd porque esta última ofreció un mejor precio. Se aclara: era una licitación privada en la que los representantes del Estado no tenían porqué meterse.

Techint protestó por eso en forma pública y fue ahí cuando llegó una respuesta presidencial destinada a ser título: Milei se refirió a Rocca como el “Señor Chatarrín con los tubos caros”. En su nota, el Financial Times cita además al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien calificó la oferta de Techint como “indefendible”, argumentando que era un 40% más cara que la de su competidor indio.

El periódico británico consultó a un representante de Tenaris, quien desmintió categóricamente las cifras del Gobierno. Aseguró que el dato del 40% es “incorrecto” y reveló que la oferta final de la empresa argentina se hizo a un precio que implicaba trabajar con “margen prácticamente cero”, con el único objetivo de proteger los 420 puestos de trabajo de su planta en la provincia de Buenos Aires. Eso mismo ya había dicho la empresa en medios locales, pero siempre por canales informales del poderoso Grupo porque, se reitera, oficialmente Rocca -según la revista Forbes el hombre más rico de Argentina- se ha llamado a silencio.

 

