Multan a Fate y alargan la conciliación obligatoria

El Ministerio de Capital Humano anunció que aplicará multas a la empresa Fate por no pagar los salarios de sus empleados durante la conciliación obligatoria vigente, la cual decidió extender por 5 días a partir del 11 de marzo. Las multas consisten en el 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado.
La decisión fue comunicada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que además confirmó la apertura de un sumario contra la compañía por el incumplimiento en el pago de los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero, en el marco del conflicto laboral que mantiene con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).
Según detalló el Gobierno, el incumplimiento constituye una violación de la conciliación obligatoria que había sido dictada previamente para encauzar la disputa entre la empresa y el gremio. En ese contexto, la autoridad laboral resolvió prorrogar la instancia conciliatoria por cinco días, con el objetivo de mantener abiertas las negociaciones y evitar una escalada del conflicto.
Desde el Ministerio explicaron que la graduación de la sanción se definirá conforme al régimen general de infracciones laborales que contempla multas calculadas sobre el salario mínimo vigente y aplicadas por cada trabajador afectado por la irregularidad.
