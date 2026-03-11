Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |EVALUARÁN SI LE CONCEDEN UNA MORIGERACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA A MARCOS ARIEL GARCÍA

Ordenan peritajes al detenido por una caída mortal

Ordenan peritajes al detenido por una caída mortal

X (@Hechosanderecho)

11 de Marzo de 2026 | 01:46
Edición impresa

Hasta el momento, todos los intentos por sacar de prisión a Marcos Ariel García (26) no encontraron favorable acogida. Hablamos del joven acusado por recrear las condiciones de asfixia psicológica que, a entender de la Justicia, impulsaron a que su novia Rocío Alvarito (26) trate de escapar por un balcón del departamento del segundo piso que compartían en un edificio de La Loma. Lamentablemente la chica cayó al piso y sufrió heridas que le provocaron la muerte. Por eso para sus familiares y amigos se acaban de encender nuevamente todas las alarmas, ya que se abrió una incidencia que podría determinar la morigeración de las condiciones de detención.

García permanece privado de su libertad en una alcaidía departamental y ahora será sometido a una batería de peritajes por orden del juez garante Pablo Raele.

Precisamente, de acuerdo a lo que pudo saber este diario, el magistrado quiere tener esos informes antes de tomar una decisión sobre el planteo de la defensa, que encabezan Alfredo Gascón y Miguel Molina.

Se trata de una prueba psicológica para conocer rasgos de personalidad; otra psiquiátrica para determinar si es peligroso para sí o para terceros, si es consumidor de sustancias tóxicas o cualquier otra característica relevante, como evaluar si es capaz de abstraerse del proceso o, al menos entorpecerlo, y una tercera ambiental, que servirá para establecer su grupo familiar conviviente, forma de manutención y características del domicilio ofrecido para el ejercicio de un eventual arresto domiciliario.

El desarrollo de las labores profesionales estará a cargo de expertos de la Asesoría de Tribunales, a la que se pidió máxima celeridad para la designación y ejecución de las tareas encomendadas.

Con todas esas probanzas entonces sí Raele emitirá opinión fundada sobre la conveniencia de mejorar la situación procesal de García, que está señalado por privación ilegal de la libertad en concurso real con abandono de persona seguido de muerte.

LE PUEDE INTERESAR

La familia de José Cácere insiste en su inocencia

LE PUEDE INTERESAR

Tras un intento de robo a punta de pistola, dos hombres terminaron tras las rejas en La Plata

Demás está decir que la familia Alvarito no quiere saber nada con esa posibilidad y así lo ha remarcado en distintas manifestaciones públicas y a través de las redes sociales.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. YPF, Shell, Axion y Puma: cuánto sale el litro de combustible en La Plata

Los UPD de La Plata, en fotos.- La Plata amaneció a puro bombazo

VIDEO. Miles de mujeres platenses se movilizaron por su Día

Una joven de Ensenada clama por su libertad: denuncian un doble castigo en un contexto de violencia de género
+ Leidas

VIDEO.- Persianas bajas en el Centro: entre la liquidación y el éxodo a los barrios

Panaderos en alerta: la venta de pan cayó 45% y en las facturas se llega al 85%

Pidieron hasta 10 años de cárcel para el ex de Piparo

Con centros definidos, arranca la campaña de vacunación antigripal

Pellegrino: el técnico que levantó del piso a Estudiantes

El Lobo quiere volver a ganar frente a Banfield

Redobla la apuesta: Milei sin piedad con empresarios

De Berisso a Malvinas: corrió por los caídos y ganó la maratón
Últimas noticias de Policiales

VIDEO.- Última despedida tumbera: “UDT”, el otro ritual que crece en la Región

Pidieron hasta 10 años de cárcel para el ex de Piparo

Lluvia de balas en una pool party con un muerto y varios detenidos

Una pareja vivió horas de miedo extremo en Tolosa
Espectáculos
Morena Rial fue beneficiada con prisión domiciliaria y abandona el penal de Magdalena
Pampita puso en alquiler la casa donde vivía en Barrio Parque: cuánto cuesta la exclusiva propiedad
"Estuve muy deprimido": Luciano Castro rompió el silencio tras su internación
Anunciaron las nuevas obras en el Coliseo Podestá y presentaron la temporada 2026
Una ex Gran Hermano confirmó que fue novia de Alberto Fernández y reveló que le adjudicaron obras públicas durante su mandato
Deportes
El Lobo quiere volver a ganar frente a Banfield
¿Cómo será la pantalla led que están instalando en el estadio del Bosque?
Pellegrino: el técnico que levantó del piso a Estudiantes
Tofoni desmintió accionar contra Estudiantes
Boca busca reafirmarse Juega el clásico con San Lorenzo
La Ciudad
Con centros definidos, arranca la campaña de vacunación antigripal
VIDEO.- Persianas bajas en el Centro: entre la liquidación y el éxodo a los barrios
Avanza el cronograma de las elecciones de los decanos de la UNLP
$4.000.000: crece el pozo del Cartonazo a la espera de nuevos ganadores
Panaderos en alerta: la venta de pan cayó 45% y en las facturas se llega al 85%
Información General
De Berisso a Malvinas: corrió por los caídos y ganó la maratón
Crece el reclamo por el estado de la Ruta Provincial Hipólito Yrigoyen
Denuncias de irregularidades en la elección de la UOM de Zárate-Campana imagen
Mi PAMI: la nueva función de consulta para un servicio clave de los afiliados
Crisis cloacal en la Región: embargan a la Provincia por inacción

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla