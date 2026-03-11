Ordenan peritajes al detenido por una caída mortal

Hasta el momento, todos los intentos por sacar de prisión a Marcos Ariel García (26) no encontraron favorable acogida. Hablamos del joven acusado por recrear las condiciones de asfixia psicológica que, a entender de la Justicia, impulsaron a que su novia Rocío Alvarito (26) trate de escapar por un balcón del departamento del segundo piso que compartían en un edificio de La Loma. Lamentablemente la chica cayó al piso y sufrió heridas que le provocaron la muerte. Por eso para sus familiares y amigos se acaban de encender nuevamente todas las alarmas, ya que se abrió una incidencia que podría determinar la morigeración de las condiciones de detención.

García permanece privado de su libertad en una alcaidía departamental y ahora será sometido a una batería de peritajes por orden del juez garante Pablo Raele.

Precisamente, de acuerdo a lo que pudo saber este diario, el magistrado quiere tener esos informes antes de tomar una decisión sobre el planteo de la defensa, que encabezan Alfredo Gascón y Miguel Molina.

Se trata de una prueba psicológica para conocer rasgos de personalidad; otra psiquiátrica para determinar si es peligroso para sí o para terceros, si es consumidor de sustancias tóxicas o cualquier otra característica relevante, como evaluar si es capaz de abstraerse del proceso o, al menos entorpecerlo, y una tercera ambiental, que servirá para establecer su grupo familiar conviviente, forma de manutención y características del domicilio ofrecido para el ejercicio de un eventual arresto domiciliario.

El desarrollo de las labores profesionales estará a cargo de expertos de la Asesoría de Tribunales, a la que se pidió máxima celeridad para la designación y ejecución de las tareas encomendadas.

Con todas esas probanzas entonces sí Raele emitirá opinión fundada sobre la conveniencia de mejorar la situación procesal de García, que está señalado por privación ilegal de la libertad en concurso real con abandono de persona seguido de muerte.

Demás está decir que la familia Alvarito no quiere saber nada con esa posibilidad y así lo ha remarcado en distintas manifestaciones públicas y a través de las redes sociales.