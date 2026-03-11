Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Actividades: almuerzo por el Día de la Mujer, defensa personal para niños, curso de italiano

Actividades: almuerzo por el Día de la Mujer, defensa personal para niños, curso de italiano
11 de Marzo de 2026
Villa vieyra, día de la mujer

El sábado 14 de marzo, el Club Villa Vieyra será el escenario de un encuentro organizado por el centro de jubilados de Villa Elvira para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. La jornada comenzará a las 12, en la sede de la institución, 77 entre 1 y 115. La propuesta incluirá un almuerzo seguido de un baile. El evento contará con la presentación central de Marcelo Gabriel, quien brindará un show musical para animar la tarde. Habrá servicio de buffet y se realizarán diversos sorteos y rifas entre los presentes. Desde la organización recordaron a quienes deseen asistir que deben llevar su propia vajilla. Reservas: Los interesados en participar pueden comunicarse a los números 221 601 3008 o 221 494 8808.

defensa personal para niños

En el Club Mundial, situado en 529 esquina 9, Tolosa, se dictan clases de defensa personal para niños. Las actividades, que tienen un arancel mensual de 30 mil pesos, se desarrollan los días miércoles, de 18.30 a 19.30. Informes e inscripción: WhatsApp 221 591 2952 (solo mensajes).

curso de italiano

El Círculo Recreativo Trevisano de La Plata informó que está abierta la inscripción a los cursos de idioma italiano, en sus distintos niveles. Tienen un arancel mensual de 30 mil pesos y se dará comienzo a las actividades el día 16 de marzo próximo. Informes e inscripción, de lunes a viernes, de 15 a 20, en la sede de la institución, calle 11 Nº 320 (38 y 39). Para información por whatsapp 221 692-6246, correo electrónico a trevisanodelaplata@gmail.com, Facebook e Instagram @trevisano.laplata.’’

 

