Panaderos en alerta: la venta de pan cayó 45% y en las facturas se llega al 85%
Con centros definidos, arranca la campaña de vacunación antigripal
Revés por los Cuadernos y Cristina deberá declarar de manera presencial
De Berisso a Malvinas: corrió por los caídos y ganó la maratón
VIDEO.- Última despedida tumbera: “UDT”, el otro ritual que crece en la Región
$4.000.000: crece el pozo del Cartonazo a la espera de nuevos ganadores
“Don Chatarrín” es el más rico del país y desplazó a Marcos Galperin
La Rural discute otra reelección y se calienta la interna por el mando
Indagan a Toviggino en la causa por presunta evasión contra la AFA
Final para una empresa de micros emblemática en el Conurbano
Frenan la Agencia de Migraciones y Diego Valenzuela asume en el Senado
Alak anunció obras en el Coliseo y presentó la temporada 2026
La interna en la UCR bonaerense crece y ya interviene la Justicia
Avanza el cronograma de las elecciones de los decanos de la UNLP
Actividades: almuerzo por el Día de la Mujer, defensa personal para niños, curso de italiano
Lluvia de balas en una pool party con un muerto y varios detenidos
CONTACTOS
Por mail: clubes@eldia.com
Por WhatsApp: 2215436272
En Las Casuarinas, Abasto, temen por un incendio de ramas secas
En 63 entre 140 y 141, pozos y un largo hilo de agua sobre un cordón
El sábado 14 de marzo, el Club Villa Vieyra será el escenario de un encuentro organizado por el centro de jubilados de Villa Elvira para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. La jornada comenzará a las 12, en la sede de la institución, 77 entre 1 y 115. La propuesta incluirá un almuerzo seguido de un baile. El evento contará con la presentación central de Marcelo Gabriel, quien brindará un show musical para animar la tarde. Habrá servicio de buffet y se realizarán diversos sorteos y rifas entre los presentes. Desde la organización recordaron a quienes deseen asistir que deben llevar su propia vajilla. Reservas: Los interesados en participar pueden comunicarse a los números 221 601 3008 o 221 494 8808.
En el Club Mundial, situado en 529 esquina 9, Tolosa, se dictan clases de defensa personal para niños. Las actividades, que tienen un arancel mensual de 30 mil pesos, se desarrollan los días miércoles, de 18.30 a 19.30. Informes e inscripción: WhatsApp 221 591 2952 (solo mensajes).
El Círculo Recreativo Trevisano de La Plata informó que está abierta la inscripción a los cursos de idioma italiano, en sus distintos niveles. Tienen un arancel mensual de 30 mil pesos y se dará comienzo a las actividades el día 16 de marzo próximo. Informes e inscripción, de lunes a viernes, de 15 a 20, en la sede de la institución, calle 11 Nº 320 (38 y 39). Para información por whatsapp 221 692-6246, correo electrónico a trevisanodelaplata@gmail.com, Facebook e Instagram @trevisano.laplata.’’
