La nafta sube a diario: sorpresa y resignación

En un clima de reiterados microajustes, la Guerra de Medio Oriente llegó al bolsillo platense. Desconcierto y resignación
La semana comenzó con un nuevo cambio de precios en las carteleras de las estaciones de servicio platenses. Desde ayer los surtidores reflejan un aumento cercano al 6 por ciento en los combustibles, una suba que tomó por sorpresa a muchos conductores y que se suma a los microajustes diarios que se vienen registrando desde el año anterior.
De esta manera en varias estaciones de la Región, el cambio se hizo visible desde temprano. “Hoy a la mañana (por ayer), cerca de las 8.30, cambió el precio. La súper pasó a 1.725 pesos. Fue un aumento de unos 50 pesos más o menos”, contó Fernando Chiappetta, empleado playero de un surtidor en calle 32 . Según explicó, ni siquiera quienes trabajan en el sector reciben avisos previos. “Nunca te enterás antes. Llegás y ves que cambió el cartel”.
El incremento se produce en medio de la tensión internacional generada por el conflicto en Medio Oriente, que volvió a presionar al alza el precio del petróleo y repercute en el mercado de combustibles. En paralelo, las petroleras mantienen un esquema de actualizaciones frecuentes en los surtidores, lo que genera un escenario de precios cada vez más volátil.
En la Región, los valores ya se ubican en niveles elevados. En estaciones de servicio de La Plata, el litro de nafta súper ronda los 1.700 pesos, con variaciones según la marca, mientras que las versiones premium se acercan o superan los 1.950 pesos.
Entre quienes dependen del vehículo para trabajar, el impacto se siente más fuerte. Aldo, taxista, sostuvo que el aumento no tarda en trasladarse al resto de la economía. “Esto nos va a repercutir a todos, no solamente a los taxistas. Hoy es la nafta, pero después se traslada a todo”, planteó.
Otros conductores hablan más de resignación que de sorpresa. Carlos, que utiliza su camioneta para trabajar, explicó que muchas veces no queda margen para especular. “No cargué hoy, lo hice el viernes. Pero bueno, hay que seguir. Si aumenta por la guerra o por lo que sea, ¿qué podemos hacer nosotros?”, señaló.
En Los Hornos llevan una semana sin una gota de agua
Una situación similar describió Gustavo, remisero, que reconoce que cada variación se siente de inmediato en el bolsillo. “Algo sabía de la suba. Por eso, cargué. Igual, afecta. Yo cargo casi todos los días porque trabajo con el auto”, explicó.
Algunos intentan anticiparse a las subas. Juan Carlos, también taxista, contó que decidió llenar el tanque antes del cambio de precios. “Con lo que está pasando era lógico que iba a aumentar. Ahora a partir de esto aumenta todo, así que va a estar complicado”, afirmó.
Otros, en cambio, se sorprenden directamente frente a la estación. “Nunca miro el precio, pero me asombró. Está muy caro”, dijo Mariana, vecina platense.
Así, entre microajustes casi diarios y subas del escenario internacional, la sensación se repite entre automovilistas: llenar el tanque se volvió una cuenta cada vez más pesada y nadie sabe hasta donde puede llegar.
