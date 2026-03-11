Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |La semana inició con un aumento del 6 por ciento en la Región

La nafta sube a diario: sorpresa y resignación

En un clima de reiterados microajustes, la Guerra de Medio Oriente llegó al bolsillo platense. Desconcierto y resignación

11 de Marzo de 2026 | 01:48
Edición impresa

La semana comenzó con un nuevo cambio de precios en las carteleras de las estaciones de servicio platenses. Desde ayer los surtidores reflejan un aumento cercano al 6 por ciento en los combustibles, una suba que tomó por sorpresa a muchos conductores y que se suma a los microajustes diarios que se vienen registrando desde el año anterior.

De esta manera en varias estaciones de la Región, el cambio se hizo visible desde temprano. “Hoy a la mañana (por ayer), cerca de las 8.30, cambió el precio. La súper pasó a 1.725 pesos. Fue un aumento de unos 50 pesos más o menos”, contó Fernando Chiappetta, empleado playero de un surtidor en calle 32 . Según explicó, ni siquiera quienes trabajan en el sector reciben avisos previos. “Nunca te enterás antes. Llegás y ves que cambió el cartel”.

El incremento se produce en medio de la tensión internacional generada por el conflicto en Medio Oriente, que volvió a presionar al alza el precio del petróleo y repercute en el mercado de combustibles. En paralelo, las petroleras mantienen un esquema de actualizaciones frecuentes en los surtidores, lo que genera un escenario de precios cada vez más volátil.

En la Región, los valores ya se ubican en niveles elevados. En estaciones de servicio de La Plata, el litro de nafta súper ronda los 1.700 pesos, con variaciones según la marca, mientras que las versiones premium se acercan o superan los 1.950 pesos.

Entre quienes dependen del vehículo para trabajar, el impacto se siente más fuerte. Aldo, taxista, sostuvo que el aumento no tarda en trasladarse al resto de la economía. “Esto nos va a repercutir a todos, no solamente a los taxistas. Hoy es la nafta, pero después se traslada a todo”, planteó.

Otros conductores hablan más de resignación que de sorpresa. Carlos, que utiliza su camioneta para trabajar, explicó que muchas veces no queda margen para especular. “No cargué hoy, lo hice el viernes. Pero bueno, hay que seguir. Si aumenta por la guerra o por lo que sea, ¿qué podemos hacer nosotros?”, señaló.

LE PUEDE INTERESAR

En Los Hornos llevan una semana sin una gota de agua

LE PUEDE INTERESAR

Actividades: almuerzo por el Día de la Mujer, defensa personal para niños, curso de italiano

Una situación similar describió Gustavo, remisero, que reconoce que cada variación se siente de inmediato en el bolsillo. “Algo sabía de la suba. Por eso, cargué. Igual, afecta. Yo cargo casi todos los días porque trabajo con el auto”, explicó.

Algunos intentan anticiparse a las subas. Juan Carlos, también taxista, contó que decidió llenar el tanque antes del cambio de precios. “Con lo que está pasando era lógico que iba a aumentar. Ahora a partir de esto aumenta todo, así que va a estar complicado”, afirmó.

Otros, en cambio, se sorprenden directamente frente a la estación. “Nunca miro el precio, pero me asombró. Está muy caro”, dijo Mariana, vecina platense.

Así, entre microajustes casi diarios y subas del escenario internacional, la sensación se repite entre automovilistas: llenar el tanque se volvió una cuenta cada vez más pesada y nadie sabe hasta donde puede llegar.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. YPF, Shell, Axion y Puma: cuánto sale el litro de combustible en La Plata

Los UPD de La Plata, en fotos.- La Plata amaneció a puro bombazo

VIDEO. Miles de mujeres platenses se movilizaron por su Día

Una joven de Ensenada clama por su libertad: denuncian un doble castigo en un contexto de violencia de género
+ Leidas

VIDEO.- Persianas bajas en el Centro: entre la liquidación y el éxodo a los barrios

Panaderos en alerta: la venta de pan cayó 45% y en las facturas se llega al 85%

Pidieron hasta 10 años de cárcel para el ex de Piparo

Con centros definidos, arranca la campaña de vacunación antigripal

Pellegrino: el técnico que levantó del piso a Estudiantes

El Lobo quiere volver a ganar frente a Banfield

Redobla la apuesta: Milei sin piedad con empresarios

De Berisso a Malvinas: corrió por los caídos y ganó la maratón
Últimas noticias de La Ciudad

Con centros definidos, arranca la campaña de vacunación antigripal

VIDEO.- Persianas bajas en el Centro: entre la liquidación y el éxodo a los barrios

Avanza el cronograma de las elecciones de los decanos de la UNLP

$4.000.000: crece el pozo del Cartonazo a la espera de nuevos ganadores
Espectáculos
“Es capaz de todo”: el lado oscuro de Andrea del Boca
Kapanga: “La música es un refugio para enfrentar la adversidad”
Winnie Pooh cumple 100: el osito que con calma y con miel casi llega a presidente
More Rial consiguió la domiciliaria: ¿Quién fue la clave para su salida?
Vuelve Yuna: el quinto regreso del unipersonal basado en “Las primas”
Información General
De Berisso a Malvinas: corrió por los caídos y ganó la maratón
Crece el reclamo por el estado de la Ruta Provincial Hipólito Yrigoyen
Denuncias de irregularidades en la elección de la UOM de Zárate-Campana imagen
Mi PAMI: la nueva función de consulta para un servicio clave de los afiliados
Crisis cloacal en la Región: embargan a la Provincia por inacción
Deportes
El Lobo quiere volver a ganar frente a Banfield
¿Cómo será la pantalla led que están instalando en el estadio del Bosque?
Pellegrino: el técnico que levantó del piso a Estudiantes
Tofoni desmintió accionar contra Estudiantes
Boca busca reafirmarse Juega el clásico con San Lorenzo
Policiales
VIDEO.- Última despedida tumbera: “UDT”, el otro ritual que crece en la Región
Pidieron hasta 10 años de cárcel para el ex de Piparo
Lluvia de balas en una pool party con un muerto y varios detenidos
Una pareja vivió horas de miedo extremo en Tolosa
Robaron en un local de comidas que pertenece a los bomberos de Berisso

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla