Merentiel se desgarró y el Xeneize no tendrá “9”

Merentiel, una baja clave para el Xeneize pensando en el inicio / Web

Boca sumó un nuevo dolor de cabeza en la previa del inicio oficial del Torneo Apertura: Miguel Merentiel sufrió un desgarro en el gemelo durante el triunfo amistoso frente a Olimpia, por lo que quedó descartado para el debut del domingo frente a Deportivo Riestra en La Bombonera.

La lesión se produjo temprano, cuando el uruguayo pidió el cambio a los 15 minutos del primer tiempo tras sentir una molestia muscular y dejó el campo con visibles gestos de preocupación.

La baja de la “Bestia” complica aún más el panorama, ya que Boca también tiene entre algodones a Edinson Cavani y Milton Giménez, ambos con molestias físicas. Con ese escenario, el entrenador deberá evaluar cambios tácticos o nuevas variantes de nombres para sostener peso en ataque en el arranque del campeonato.

En ese contexto, Lucas Janson aparece como una alternativa de urgencia tras ingresar por Merentiel ante Olimpia, mientras que Alan Velasco, Brian Aguirre y Exequiel Zeballos son hoy las opciones con mejor disponibilidad, aunque se trata de futbolistas con características más asociadas al juego por banda.

De esta manera y a la espera de los entrenamientos de la semana, Úbeda no contará con un delantero natural para la posición. Y en medio de las negociaciones por Alexis Cuello, que están frías, habrá que ver si el club de la Ribera busca otras opciones en un mercado donde no sumó refuerzos hasta el momento.