Con una pinza, intentó sustraer una bicicleta

Un joven fue aprehendido en las últimas horas en pleno centro de La Plata cuando intentaba robar una bicicleta que se encontraba atada en la vía pública. El hecho ocurrió en la zona de calles 8 y 47 y fue frustrado gracias a la intervención del personal policial que patrullaba el sector y al aviso de testigos.

Según informaron fuentes oficiales, efectivos que cumplían tareas de seguridad preventiva recibieron un alerta radial que daba cuenta de una situación sospechosa en ese punto de la ciudad. Al arribar al lugar, los agentes se entrevistaron con personal del Grupo Urbano de Prevención (GUP), quienes ya tenían retenido a un hombre que había sido sorprendido cuando intentaba sustraer una bicicleta de alta gama que estaba asegurada con un candado.

De acuerdo al relato, el sospechoso fue interceptado justo en el momento en que manipulaba el rodado con claras intenciones de llevárselo. Al ser identificado y sometido a un cacheo preventivo, los uniformados hallaron entre sus pertenencias una pinza corta candados, elemento habitualmente utilizado para este tipo de maniobras delictivas.

La bicicleta, una Venzo de color negro, fue recuperada en el lugar y restituida a su propietario, un joven repartidor de 18 años que se presentó como denunciante. En tanto, el individuo aprehendido fue trasladado junto a los elementos secuestrados a la Comisaría Primera de La Plata, donde se labraron las actuaciones correspondientes.

Voceros indicaron que la causa fue caratulada como “robo en grado de tentativa” y quedó en manos de la UFI N° 7 del Departamento Judicial La Plata, a cargo de la fiscal Virginia Bravo, quien avaló el procedimiento policial y dispuso las medidas de rigor.