Encerró a la peluquera en el baño y “peló” todo el local

Alquileres falsos en Facebook: la trampa detrás de atractivos anuncios
Un grave hecho de inseguridad se reportó en una peluquería ubicada sobre la avenida Montevideo, entre 16 y 17, en la ciudad de Berisso. Un delincuente armado con un cuchillo de gran tamaño ingresó al comercio, amenazó a la empleada y escapó con dinero y varios elementos de valor.
Según consta en la denuncia, todo ocurrió cuando un sujeto ingresó al lugar y solicitó una botella de agua. La empleada accedió al pedido y el hombre se retiró sin generar sospechas. Sin embargo, una hora después regresó al comercio y volvió a pedir agua. Fue en ese momento cuando la situación se tornó violenta.
Mientras la mujer se dirigía hacia el dispenser, el individuo se le acercó portando un arma blanca tipo faca casera, con una hoja de gran tamaño, y la apuntó a la altura del abdomen. Sin llegar a lesionarla, la acorraló contra una pared y la obligó a encerrarse en el baño, amenazándola para que no saliera hasta recibir una orden. Tras permanecer encerrada unos segundos, la víctima salió y constató que el agresor ya se había retirado. Por estas horas las autoridades buscan al ladrón.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA
Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
