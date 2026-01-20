Otra moto protagonista de un fuerte siniestro vial

Un nuevo choque vial ocurrido en Gonnet volvió a encender las alarmas por la inseguridad en las calles de La Plata. Según se informó, el episodio se registró en la esquina de 7 y 498, y dejó como saldo a una mujer herida tras ser embestida por un automóvil mientras circulaba en motocicleta.

Según las primeras informaciones, un vehículo gris impactó contra la moto en la que se desplazaba la víctima, quien salió despedida y cayó violentamente sobre el asfalto. A raíz del fuerte golpe, la mujer quedó atrapada debajo del rodado de mayor porte, situación que generó momentos de tensión y obligó a los vecinos a alertar de inmediato al servicio de emergencias.

Una ambulancia del SAME arribó rápidamente al lugar y asistió a la motociclista, que presentaba politraumatismos y fuertes dolores en brazos y piernas. Tras una primera evaluación, los profesionales resolvieron su traslado al Hospital San Roque de Gonnet, donde quedó internada para la realización de estudios de mayor complejidad.

El nuevo accidente se da en un contexto preocupante para la región, marcada por una seguidilla de siniestros viales, en su mayoría protagonizados por motociclistas, que ya dejaron cinco víctimas fatales y heridos de gravedad en distintos puntos de la Región