Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Una manera fácil de ahorrar dinero: EL DIA te trae una amplia variedad de productos para todas las edades

Política y Economía

Guerra de intendentes y máquinas municipales en el Conurbano bonaerense

El conflicto entre los jefes comunales de Moreno y General Rodríguez expone la fragmentación del peronismo

Guerra de intendentes y máquinas municipales en el Conurbano bonaerense
20 de Enero de 2026 | 08:02

Escuchar esta nota

El vacío de liderazgo tras la salida de escena de Cristina Kirchner ha dado paso a una batalla territorial sin precedentes. El último episodio tuvo como protagonistas a los municipios de Moreno y General Rodríguez, donde la disputa política derivó en persecuciones y secuestro de maquinaria pesada.

La tensión estalló cuando una flota de vehículos y maquinaria municipal de Moreno, conducido por Mariel Fernández, ingresó sin autorización a territorio de General Rodríguez, gobernado por Mauro García. La responsable del despliegue fue María Giménez, secretaria de Obras Públicas de Moreno y cuñada de la intendenta Fernández, quien busca posicionarse como candidata en el distrito vecino.

Según registros fílmicos del portal La Posta de General Rodríguez, la flotilla ingresó por la vieja Ruta 7 para realizar tareas de bacheo y mantenimiento de espacios verdes en barrios de la localidad limítrofe, utilizando recursos y trabajadores de los contribuyentes de Moreno para una campaña política externa.

Ante la irrupción, el intendente García ordenó un operativo de control que culminó con la incautación de camiones y autos por falta de documentación y licencias habilitantes. Sin embargo, el conflicto escaló: mientras se descargaba la maquinaria en el playón municipal de Ruta 24, un "refuerzo" de 15 personas provenientes de Moreno recuperó los vehículos por la fuerza ante la inferioridad numérica de los agentes locales.

El incidente derivó en una persecución por la Ruta 24 que terminó con una colisión entre un camión de Moreno y un vehículo de General Rodríguez en la intersección con la Ruta 7.

Tanto Fernández como García provienen del Movimiento Evita, pero su relación se fracturó. Actualmente, el intendente de General Rodríguez aguarda la venia de la conducción de La Cámpora (Máximo Kirchner y Facundo Tignanelli) para iniciar acciones legales, dado que la organización rompió relaciones con la intendenta de Moreno meses atrás.

Mientras Axel Kicillof intenta consolidar su "Movimiento Derecho al Futuro" sin lograr aún amalgamar a las tribus internas, y Máximo Kirchner resiste desde la estructura partidaria, el peronismo bonaerense se encamina a una disputa por el PJ provincial.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Se fue el calor y el lunes arrancó muy fresco

Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este lunes 19 de enero

Ascienden a 39 los muertos por el choque de trenes de alta velocidad en España

Festival de Jesús María: en una noche inolvidable el público deliró con Cazzu, Ulises Bueno y Jorge Rojas
+ Leidas

VIDEO.- Estudiantes: el Rey León no dejó dudas

Tras el acuerdo salarial, cómo sigue la paritaria con docentes y estatales

Tras el “no” del Pincha, Rojo estuvo en un festival y desató la polémica

El pedido del residente del Hospital San Martín suspendido por dichos antisemitas para levantar la sanción

“El equipo está bien y eso me reconforta”

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes de La Plata

Vicente Castrogiovanni: uno de los nombres fundantes de la Ciudad que sigue vigente

Llega Errecalde y fin del mercado para Gimnasia
Últimas noticias de Política y Economía

El FMI, optimista: mantiene un crecimiento del 4%

Milei a Davos, con una agenda muy económica

Reforma laboral y ley de Glaciares, en el llamado a extraordinarias

Tras el acuerdo salarial, cómo sigue la paritaria con docentes y estatales
Deportes
La tajante respuesta del Pincha a un posible nuevo regreso de Marcos Rojo
VIDEO.- Estudiantes: el Rey León no dejó dudas
“El equipo está bien y eso me reconforta”
Le bastó con una ráfaga para imponer su jeraquía
Todo encaminado para el regreso de Mancuso
Información General
De dar consejos a abusar menores: una terapeuta y una influencer que tenían un "campo de concentración" en su casa
La ANMAT prohibió la venta, distribución y publicidad de un acondicionador para el cabello
Tras el alivio, recrudecen los incendios en Chubut y despliegan nuevos operativos
Paso a paso: cómo gestionar el reintegro del 30% de las percepciones por las compras en el exterior
Motos en alza, riesgo en suba: más ventas, más muertes en el tránsito
Espectáculos
A 10 años de sus shows en La Plata, ¿vuelven los Rolling Stones?
Crisis en la familia Beckham: David y Victoria acusados por su hijo de querer "arruinarle" su matrimonio
Adiós a Valentino: el maestro de la elegancia
“Felicidades”: traicionada por Castro, Siciliani vuelve con Suar
Dos parejas locales ganaron el Pre Cosquín y estarán en la meca del folclore
Policiales
Alquileres falsos en Facebook: la trampa detrás de atractivos anuncios
El joven apuñalado en Los Hornos perdió una pierna: marcha y enojo
Volcó su cuatriciclo en Villa Gesell y fue trasladado de urgencia a La Plata
Batalla campal en medio de una fiesta clandestina realizada en Villa Elvira
“Te quemo”, la brutal amenaza de dos motochorros armados a una remisera

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla