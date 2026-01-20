Guerra de intendentes y máquinas municipales en el Conurbano bonaerense

El vacío de liderazgo tras la salida de escena de Cristina Kirchner ha dado paso a una batalla territorial sin precedentes. El último episodio tuvo como protagonistas a los municipios de Moreno y General Rodríguez, donde la disputa política derivó en persecuciones y secuestro de maquinaria pesada.

La tensión estalló cuando una flota de vehículos y maquinaria municipal de Moreno, conducido por Mariel Fernández, ingresó sin autorización a territorio de General Rodríguez, gobernado por Mauro García. La responsable del despliegue fue María Giménez, secretaria de Obras Públicas de Moreno y cuñada de la intendenta Fernández, quien busca posicionarse como candidata en el distrito vecino.

Según registros fílmicos del portal La Posta de General Rodríguez, la flotilla ingresó por la vieja Ruta 7 para realizar tareas de bacheo y mantenimiento de espacios verdes en barrios de la localidad limítrofe, utilizando recursos y trabajadores de los contribuyentes de Moreno para una campaña política externa.

Ante la irrupción, el intendente García ordenó un operativo de control que culminó con la incautación de camiones y autos por falta de documentación y licencias habilitantes. Sin embargo, el conflicto escaló: mientras se descargaba la maquinaria en el playón municipal de Ruta 24, un "refuerzo" de 15 personas provenientes de Moreno recuperó los vehículos por la fuerza ante la inferioridad numérica de los agentes locales.

El incidente derivó en una persecución por la Ruta 24 que terminó con una colisión entre un camión de Moreno y un vehículo de General Rodríguez en la intersección con la Ruta 7.

Tanto Fernández como García provienen del Movimiento Evita, pero su relación se fracturó. Actualmente, el intendente de General Rodríguez aguarda la venia de la conducción de La Cámpora (Máximo Kirchner y Facundo Tignanelli) para iniciar acciones legales, dado que la organización rompió relaciones con la intendenta de Moreno meses atrás.

Mientras Axel Kicillof intenta consolidar su "Movimiento Derecho al Futuro" sin lograr aún amalgamar a las tribus internas, y Máximo Kirchner resiste desde la estructura partidaria, el peronismo bonaerense se encamina a una disputa por el PJ provincial.