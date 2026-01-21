Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

La Ciudad

El Municipio supervisó el funcionamiento de las colonias de vacaciones en La Plata

21 de Enero de 2026 | 14:44

En el marco de la temporada de verano, la Municipalidad de La Plata concretó controles e inspecciones en las 36 colonias de vacaciones que se encuentran funcionando en distintos barrios con el objetivo de garantizar la seguridad de los participantes.

Enmarcados en la ordenanza 9.355 y su modificatoria 9.535, los operativos fueron encabezados por la Dirección General de Deporte y Recreación—dependiente de la Subsecretaría de Deporte y Actividad Física— y la Secretaría de Control Urbano y Convivencia. 

Según se informó, todas las colonias fueron habilitadas para su normal funcionamiento una vez corroborado el cumplimiento de los requisitos dispuestos por la normativa, que incluyen el registro en la Subsecretaría de Deporte y Actividad Física.

Los requerimientos también contemplan que cada establecimiento presente el título habilitante del profesor de Educación Física a cargo y del médico responsable, quien debe contar con matrícula vigente y certificado de ética profesional emitido por el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires.

Además, es necesario que haya guardavidas con libreta y su correspondiente reválida y profesores de Educación Física con títulos habilitantes o analíticos de estudiantes con más del 80% de la carrera aprobada.

Asimismo, los ayudantes deben presentar analíticos de estudiantes con el 60% de las materias aprobadas, y las maestras de nivel primario, nivel inicial o especial, título habilitante. 

Finalmente, acorde a la normativa, cada colonia debe contar con sistema de Emergencia Médica, seguro de Responsabilidad Civil y seguro, licencia de conductor, habilitación municipal y tarjetón de desinfección en caso de utilizar transporte. 

Cabe destacar que las colonias de vacaciones continuarán siendo supervisadas durante los meses de enero y febrero a los fines de constatar que se mantenga el cumplimiento de las condiciones exigidas por la ordenanza a lo largo de toda la temporada.

