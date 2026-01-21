En qué zonas de La Plata levantaron los más de 2.000 autos abandonados

Como se adelantó ayer, la Municipalidad de La Plata ya retiró más de 2.000 vehículos abandonados o quemados de la vía pública en el marco de un plan integral de ordenamiento urbano que se despliega en distintos barrios y accesos estratégicos de la ciudad.

Los operativos tuvieron especial impacto en zonas residenciales, corredores viales y sectores históricamente afectados por la presencia de autos en desuso, con intervenciones en barrios como Tolosa, Villa Elvira, Abasto, Villa Elisa y áreas del oeste y sur del partido.

El objetivo de la iniciativa es liberar calles y veredas ocupadas por rodados abandonados —ya sea por desuso de sus propietarios o por haber sido incendiados— para mejorar la seguridad, la circulación y el ambiente urbano.

Las tareas están a cargo de la Secretaría de Seguridad y se realizan de manera articulada con el programa Ciudad Limpia. Una vez retirados, los vehículos son trasladados al Predio Logístico Municipal, ubicado en la zona del Estadio Único, donde quedan bajo resguardo o son destinados a compactación.

Zonas y barrios alcanzados

Según informaron, los operativos se desplegaron en una amplia variedad de sectores del partido. En Abasto, por ejemplo, se trabajó en inmediaciones de Ruta 6 y 532 y sobre Ruta 53, mientras que en Villa Elvira hubo intervenciones en la zona de Diagonal 690 y avenida 121.

También se retiraron vehículos en calles como 64 entre 121 y 122; 10 y 93; 16 entre 51 y 53; 131 entre 37 y 38; 42 entre 12 y 13; 520 entre 145 y 146; 143 y 58, y 521 entre 137 y 138.

El plan tuvo además fuerte presencia en accesos y zonas de alto tránsito, como la bajada de la Autopista La Plata–Buenos Aires en Villa Elisa, la Ruta 2 y sectores linderos a diagonales y avenidas principales. Allí se registraron remociones en Diagonal 690 y 121; 527 entre 140 y 141; Ruta 2 y 434; 31 entre 510 y 509; 28 bis entre 75 y 76; 526 entre 133 y 134; 31 entre 425 y 426; 138 y 512, y 131 entre 67 y 68.

También se retiraron autos abandonados en la zona lindera a la Delegación de Tolosa, la bajada de la Autopista, 528 bis y 1; 16 entre 70 y 71; y 43 y 131.

Desde el Municipio remarcaron que el operativo continuará en distintos barrios de La Plata y recordaron que, cuando los vehículos son identificables, sus propietarios reciben una notificación previa. Si no son retirados dentro del plazo legal, las unidades son compactadas y lo recaudado se destina a instituciones de bien público.