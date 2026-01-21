Cruces en la caravana que despedía a José Amuchastegui por el centro de La Plata

En las últimas horas se produjo una emotiva despedida a José Amuchástegui, el reconocido hincha y ex dirigente quien falleció días atrás y provocó un fuerte dolor en el mens sana. Desde las primeras horas de este miércoles, con bombos y cánticos, los hinchas del Lobo encabezaron su velorio y caravana por las calles de La Plata. Sin embargo, en un cruce céntrico, existieron cruces y un hombre terminó herido.

Una movilización que partió de la casa de sepelios hoy por la mañana y pasó por el Bosque, uno de sus hogares. En las redes, habían convocado en las horas previas: "Mañana a las 9 salimos para el Bosque, así lo despedimos en el lugar que más amaba". Así, fiel a su manera, la despedida contó con el lanzamiento de fuegos artificiales, que causaron una gran inquietud en los vecinos y transeúntes que circulaban por la zona.

Previamente la caravana además pasó por las inmediaciones de Plaza San Martín, en donde también se detonaron bombas de estruendo cuyos ruidos preocuparon a los vecinos.

Luego, al llegar a la zona céntrica de 11 y 54, existió un cruce verbal que terminó con una fuerte golpiza de un integrante de la caravana a otro hombre. El sujeto quedó tendido y, luego de unos minutos, recibió la atención médica de personal del SAME en el lugar.

Su muerte

Este lunes falleció José Amuchástegui, conocido hincha del Lobo y ex dirigente. El mundo mens sana lo despide con profundo cariño y dolor.

Involucrado en las actividades sociales y deportivas del club, José Amuchástegui supo cultivar el cariño entre hinchas y allegados. En cada oportunidad que tenía, se sumó a colaborar ya sea con el club o en las actividades extradeportivas. Era hijo del "Chifle" Amuchástegui, reconocido comerciante de fuegos artificiales en Ranelagh. Además, era sobrino de Marcelo “El Loco Fierro”.

Tanto así que supo calzarse el traje de Papá Noel para la Navidad Tripera donde decenas de personas que asistieron a comedores y merenderos recibieron cajas navideñas en La Plata, Berisso y Ensenada. En el último tiempo, también había adquirido un micro para acercar a los chicos al predio de Estancia Chica.