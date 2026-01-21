En qué zonas de La Plata levantaron los más de 2.000 autos abandonados
En qué zonas de La Plata levantaron los más de 2.000 autos abandonados
Expectativa en el Pincha: los clubes pidieron amnistía y ahora define el Tribunal de Disciplina
Milei, durante su discurso en Davos: "El capitalismo de libre comercio es el único sistema justo"
VIDEO.-Trabajadores del Astillero cortaron el tránsito en la Gobernación en rechazo a la propuesta salarial
Cruces en la caravana que despedía a José Amuchastegui por el centro de La Plata
Cierra un histórico almacén de La Plata que estuvo abierto durante 70 años
Sarah Borrell habría sido echada de su trabajo tras el amorío con Luciano Castro
"Quiero un bebé": la inesperada confesión de Wanda Nara a Maxi López que sorprendió a todos
Secuestran decenas de motos tras una denuncia por picadas ilegales en el predio de un hipermercado de La Plata
Tensión en una iglesia de La Plata: un hombre intentó asesinar a un pastor con un cuchillo
Hantavirus: el Gran La Plata fue la zona con más casos y mayor mortalidad en la Provincia
El platense Tomás Etcheverry logró un sólido triunfo y avanzó en el Abierto de Australia
Fuerte choque en cadena produjo caos de tránsito en la Autopista La Plata
Sabrina Rojas, lapidaria con Siciliani: "No tener principios es meterte con tipos casados”
Ruidos estruendosos sorprendieron esta mañana a vecinos de la Ciudad
Trump dijo que "sólo Estados Unidos puede proteger Groenlandia" y pidió "negociaciones inmediatas"
El Parlamento Europeo frenó el acuerdo firmado con el Mercosur y lo envió a la Justicia
Supergripe H3N2: confirmaron la primera muerte en el país y se duplicaron los casos
Kioscos en La Plata; en enero se advirtieron ventas a la baja: hasta un 50 % menos
AFA: Quién es Adrián González Charvay, el juez que investigará la mansión de Pilar
Golpe al bolsillo: frutas y verduras lideran los aumentos del mes
Alta confianza en Países Bajos: Faustino Oro venció a la campeona y figura del ajedrez europeo
Una viuda negra fue detenida en Villa Urquiza: la descubrieron por sus huellas dactilares
La Plata bajo fuego: incendios, evacuaciones y temor extremo
Reclamo por un pozo "gigante" en el asfalto en 55 entre 9 y 10
Se celebra este 21 de enero el Día Internacional del Abrazo: un acto de afecto con beneficios para la salud
¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?
Miércoles con máxima de 30º en La Plata: cómo sigue el tiempo durante la semana
Ulises Jaitt publicó un mensaje donde su hermana Natacha exponía las andanzas de Luciano Castro
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En las últimas horas se produjo una emotiva despedida a José Amuchástegui, el reconocido hincha y ex dirigente quien falleció días atrás y provocó un fuerte dolor en el mens sana. Desde las primeras horas de este miércoles, con bombos y cánticos, los hinchas del Lobo encabezaron su velorio y caravana por las calles de La Plata. Sin embargo, en un cruce céntrico, existieron cruces y un hombre terminó herido.
Una movilización que partió de la casa de sepelios hoy por la mañana y pasó por el Bosque, uno de sus hogares. En las redes, habían convocado en las horas previas: "Mañana a las 9 salimos para el Bosque, así lo despedimos en el lugar que más amaba". Así, fiel a su manera, la despedida contó con el lanzamiento de fuegos artificiales, que causaron una gran inquietud en los vecinos y transeúntes que circulaban por la zona.
Previamente la caravana además pasó por las inmediaciones de Plaza San Martín, en donde también se detonaron bombas de estruendo cuyos ruidos preocuparon a los vecinos.
Luego, al llegar a la zona céntrica de 11 y 54, existió un cruce verbal que terminó con una fuerte golpiza de un integrante de la caravana a otro hombre. El sujeto quedó tendido y, luego de unos minutos, recibió la atención médica de personal del SAME en el lugar.
Este lunes falleció José Amuchástegui, conocido hincha del Lobo y ex dirigente. El mundo mens sana lo despide con profundo cariño y dolor.
Involucrado en las actividades sociales y deportivas del club, José Amuchástegui supo cultivar el cariño entre hinchas y allegados. En cada oportunidad que tenía, se sumó a colaborar ya sea con el club o en las actividades extradeportivas. Era hijo del "Chifle" Amuchástegui, reconocido comerciante de fuegos artificiales en Ranelagh. Además, era sobrino de Marcelo “El Loco Fierro”.
Tanto así que supo calzarse el traje de Papá Noel para la Navidad Tripera donde decenas de personas que asistieron a comedores y merenderos recibieron cajas navideñas en La Plata, Berisso y Ensenada. En el último tiempo, también había adquirido un micro para acercar a los chicos al predio de Estancia Chica.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí