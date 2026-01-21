Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Policiales

Cruces en la caravana que despedía a José Amuchastegui por el centro de La Plata

Cruces en la caravana que despedía a José Amuchastegui por el centro de La Plata
21 de Enero de 2026 | 15:13

Escuchar esta nota

En las últimas horas se produjo una emotiva despedida a José Amuchástegui, el reconocido hincha y ex dirigente quien falleció días atrás y provocó un fuerte dolor en el mens sana. Desde las primeras horas de este miércoles, con bombos y cánticos, los hinchas del Lobo encabezaron su velorio y caravana por las calles de La Plata. Sin embargo, en un cruce céntrico, existieron cruces y un hombre terminó herido. 

Una movilización que partió de la casa de sepelios hoy por la mañana y pasó por el Bosque, uno de sus hogares. En las redes, habían convocado en las horas previas: "Mañana a las 9 salimos para el Bosque, así lo despedimos en el lugar que más amaba". Así, fiel a su manera, la despedida contó con el lanzamiento de fuegos artificiales, que causaron una gran inquietud en los vecinos y transeúntes que circulaban por la zona.

Previamente la caravana además pasó por las inmediaciones de Plaza San Martín, en donde también se detonaron bombas de estruendo cuyos ruidos preocuparon a los vecinos. 

LEA TAMBIÉN

Ruidos estruendosos sorprendieron esta mañana a vecinos de la Ciudad

Luego, al llegar a la zona céntrica de 11 y 54, existió un cruce verbal que terminó con una fuerte golpiza de un integrante de la caravana a otro hombre. El sujeto quedó tendido y, luego de unos minutos, recibió la atención médica de personal del SAME en el lugar. 

Su muerte

Este lunes falleció José Amuchástegui, conocido hincha del Lobo y ex dirigente. El mundo mens sana lo despide con profundo cariño y dolor. 

Involucrado en las actividades sociales y deportivas del club, José Amuchástegui supo cultivar el cariño entre hinchas y allegados. En cada oportunidad que tenía, se sumó a colaborar ya sea con el club o en las actividades extradeportivas. Era hijo del "Chifle" Amuchástegui, reconocido comerciante de fuegos artificiales en Ranelagh. Además, era sobrino de Marcelo “El Loco Fierro”.

LEA TAMBIÉN

Murió José Amuchástegui, reconocido hincha y ex dirigente de Gimnasia

Tanto así que supo calzarse el traje de Papá Noel para la Navidad Tripera donde decenas de personas que asistieron a comedores y merenderos recibieron cajas navideñas en La Plata, Berisso y Ensenada. En el último tiempo, también había adquirido un micro para acercar a los chicos al predio de Estancia Chica.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

AFA: Quién es Adrián González Charvay, el juez que investigará la mansión de Pilar

Miércoles con máxima de 30º en La Plata: cómo sigue el tiempo durante la semana

La Plata bajo fuego: incendios, evacuaciones y temor extremo

Supergripe H3N2: confirmaron la primera muerte en el país y se duplicaron los casos

Ulises Jaitt publicó un mensaje donde su hermana Natacha exponía las andanzas de Luciano Castro

“Prometo dar lo mejor”: cómo será el regreso de Tinelli

Mauricio Macri habló sobre su separación de Juliana Awada y dejó la puerta abierta: "No hay divorcio en el horizonte"

¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?
+ Leidas

El reconocido hincha de Gimnasia y sobrino del Loco Fierro murió tras ser atacado por avispas

Cierra un histórico almacén de La Plata que estuvo abierto durante 70 años

VIDEO.-Trabajadores del Astillero cortaron el tránsito en la Gobernación en rechazo a la propuesta salarial

¿Marcha atrás?: la Liga Profesional define si habrá o no amnistía

¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?

Hay bronca por la designación del árbitro Arasa

La reacción de Carrió: “Pacto del Gobierno con Massa”

Juez rechazó millonaria reparación económica
Últimas noticias de Policiales

Una viuda negra fue detenida en Villa Urquiza: la descubrieron por sus huellas dactilares

Secuestran decenas de motos tras una denuncia por picadas ilegales en el predio de un hipermercado de La Plata

Fuerte choque en cadena produjo caos de tránsito en la Autopista La Plata

Tensión en una iglesia de La Plata: un hombre intentó asesinar a un pastor con un cuchillo
La Ciudad
VIDEO.- La marcha de trabajadores del Astillero frente a a Gobernación terminó en corridas
Supervisan el funcionamiento de las colonias de vacaciones en La Plata
En qué zonas de La Plata levantaron los más de 2.000 autos abandonados
Hantavirus: el Gran La Plata fue la zona con más casos y mayor mortalidad en la Provincia
Ruidos estruendosos sorprendieron esta mañana a vecinos de la Ciudad
Deportes
Expectativa en el Pincha: los clubes pidieron amnistía y ahora define el Tribunal de Disciplina
De ser joya de Estudiantes y vendido al Manchester City a ser refuerzo de Colón: Darío Sarmiento es Sabalero
El platense Tomás Etcheverry logró un sólido triunfo y avanzó en el Abierto de Australia
Alta confianza en Países Bajos: Faustino Oro venció a la campeona y figura del ajedrez europeo
Rampla Juniors necesita que vendan a Cristian Medina para pagar sueldos y apuran al "Patrón Foster"
Espectáculos
Sarah Borrell habría sido echada de su trabajo tras el amorío con Luciano Castro
"Quiero un bebé": la inesperada confesión de Wanda Nara a Maxi López que sorprendió a todos
Sabrina Rojas, lapidaria con Siciliani: "No tener principios es meterte con tipos casados”
Fin del amor: se separaron Gonzalo Valenzuela y Kika Silva, tras dos años de casados
Mauricio Macri habló sobre su separación de Juliana Awada y dejó la puerta abierta: "No hay divorcio en el horizonte"
Información General
Se celebra este 21 de enero el Día Internacional del Abrazo: un acto de afecto con beneficios para la salud
¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?
Supergripe H3N2: confirmaron la primera muerte en el país y se duplicaron los casos
Caída en el turismo: cien mil autos menos a la Costa
Hallan un colmillo fósil de un metro y medio de largo en la costa de Miramar

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla