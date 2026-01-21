Frustraron un robo en banda en una vivienda en La Plata y un menor cayó tras una persecución

Un intento de robo en poblado y en banda fue frustrado este miércoles en la localidad platense de Gorina, donde la Policía logró demorar a uno de los implicados, un adolescente de 17 años.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en 501 entre 140 y 140 bis. La víctima, un hombre de 39 años, advirtió que tres delincuentes habían ingresado a su domicilio y, al llegar, observó cómo escapaban con distintos efectos personales, entre ellos alhajas, luego de forzar la puerta principal.

Tras el llamado de alerta, efectivos de la Subcomisaría Gorina acudieron al lugar y, con los datos aportados por el damnificado sobre la vestimenta y la dirección de fuga, montaron un operativo cerrojo en la zona. Minutos después, personal del Comando de Patrullas detectó a tres sospechosos con características similares, quienes al notar la presencia policial se dispersaron corriendo en distintas direcciones.

Luego de una breve persecución, los efectivos lograron demorar a uno de ellos, identificado como B.E.L.G., de 17 años. Los otros dos implicados lograron escapar y son intensamente buscados.

El lugar del hecho fue preservado para la realización de pericias, mientras que la causa fue caratulada como “Robo en poblado y en banda en grado de tentativa”, con intervención del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 3.

La fiscal Carmen Ibarra convalidó el procedimiento policial y dispuso que el menor recupere la libertad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 161 del Código Procesal Penal.