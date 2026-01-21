Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

La Ciudad

Con 1.760 ingresantes, Ingeniería comenzó el ciclo lectivo 2026

Con 1.760 ingresantes, Ingeniería comenzó el ciclo lectivo 2026

Facultad de Ingeniería UNLP

21 de Enero de 2026 | 02:36
Edición impresa

Volvió el movimiento a las aulas de la Universidad Nacional de La Plata. Con el inicio de los cursos de nivelación en la Facultad de Ingeniería, la universidad empezó a recuperar ayer por la mañana el pulso académico tras el receso. Más de 1.760 ingresantes comenzaron el trayecto inicial en las distintas ramas de la carrera, una cifra que se mantiene en línea con la del año pasado. En tanto, el resto de las facultades que integran la UNLP retomarán sus actividades mayoritariamente durante febrero.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Controlaron el incendio en el depósito de baños químicos en La Plata: gran operativo y vecinos evacuados

"No podemos dormir" y "no queda una casa sin robar": un barrio de La Plata rendido ante el delito

La China Suárez está que explota: Wanda Nara confirmó que Mauro Icardi le manda mensajes

La designación del árbitro para el debut de Estudiantes generó bronca: un antecedente con escándalo

“Bomba sanitaria” en el Río de la Plata: dura advertencia por la planta de pretratamiento cloacal

IPS confirmó cuándo cobran jubilados y pensionados bonaerenses

"Llevate otra y...": en el centro de La Plata se hartaron de los "roba ruedas" y los esperan con carteles

El nuevo esquema de subsidios energéticos: publicaron las condiciones para poder mantenerlos
+ Leidas

¿Marcha atrás?: la Liga Profesional define si habrá o no amnistía

Cuenta con los refuerzos

A Eros Mancuso, el segundo refuerzo, lo esperan en el Country con los brazos abiertos

Marruecos pretende impugnar el éxito de Senegal

Boca sin refuerzos y Riquelme en la mira

Hay bronca por la designación del árbitro Arasa

El Lobo se prepara con Errecalde en Estancia Chica

La reacción de Carrió: “Pacto del Gobierno con Massa”
Últimas noticias de La Ciudad

Kioscos en La Plata: en enero se advirtieron ventas a la baja: hasta un 50 % menos

Golpe al bolsillo: frutas y verduras lideran los aumentos del mes

La vida en las aulas de Harvard contada por un joven prodigio

Súper Cartonazo: se renueva la expectativa con un pozo de $ 2.000.000
Deportes
Cuenta con los refuerzos
Para Martínez “hay buenas sensaciones”
El Lobo se prepara con Errecalde en Estancia Chica
Rey Hilfer será el árbitro del debut ante Racing
¿Marcha atrás?: la Liga Profesional define si habrá o no amnistía
Policiales
La Plata bajo fuego: incendios, evacuaciones y temor extremo
“No quedó una casa sin robar”: Villa Elisa, cercado por el delito
Revelan oscuros mensajes en la causa del Senado
La advertencia a ladrones que expone el hartazgo
Golpe al robo de motos: desmantelan un taller
Información General
Caída en el turismo: cien mil autos menos a la Costa
Hallan un colmillo fósil de un metro y medio de largo en la costa de Miramar
Una avioneta aterrizó de emergencia en la ruta 56
Aterrizaje de emergencia en plena ruta rumbo a la Costa: una avioneta sorprendió a los automovilistas cerca de Pinamar
De dar consejos a abusar menores: una terapeuta y una influencer que tenían un "campo de concentración" en su casa
Espectáculos
La China Suárez está que explota: Wanda Nara confirmó que Mauro Icardi le manda mensajes
Willem Dafoe llega a Buenos Aires para presentar la película que realizó con un cineasta argentino
Murió Adela Gleijer, actriz de "Verano del 98 y "Sos mi vida"
A sus 64 años, murió la actriz Gaby Ferrero
Otra disputa entre Caniggia y Mariana Nannis: él la denunció por falso testimonio

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla