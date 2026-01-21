Magdalena se prepara para celebrar el Carnaval 2026

Magdalena será escenario del Carnaval 2026, que se desarrollará durante todo el mes de febrero en Atalaya, Bavio, Vieytes y la ciudad cabecera, con comparsas, espectáculos artísticos y actividades para toda la familia, con entrada libre y gratuita.

Las fechas confirmadas para el Carnaval 2026 son las siguientes: Atalaya celebrará los carnavales los sábados 7, 14, 21 y 28 de febrero en la tradicional Rambla de la Alegría, uno de los festejos más históricos del distrito, con comparsas locales e invitadas.

Bavio tendrá sus jornadas los domingos 1, 8, 15 y 22 de febrero en el predio de la estación, que cada año recibe a vecinos y visitantes. Vieytes festejará el viernes 13 de febrero en las calles que rodean la plaza “Eleta”, con una propuesta cercana y comunitaria. Magdalena (ciudad cabecera) será sede de los carnavales más convocantes los días lunes 16 y martes 17 de febrero.