Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

La Ciudad |EN FEBRERO

Magdalena se prepara para celebrar el Carnaval 2026

Magdalena se prepara para celebrar el Carnaval 2026

Archivo

21 de Enero de 2026 | 02:38
Edición impresa

Magdalena será escenario del Carnaval 2026, que se desarrollará durante todo el mes de febrero en Atalaya, Bavio, Vieytes y la ciudad cabecera, con comparsas, espectáculos artísticos y actividades para toda la familia, con entrada libre y gratuita.

Las fechas confirmadas para el Carnaval 2026 son las siguientes: Atalaya celebrará los carnavales los sábados 7, 14, 21 y 28 de febrero en la tradicional Rambla de la Alegría, uno de los festejos más históricos del distrito, con comparsas locales e invitadas.

Bavio tendrá sus jornadas los domingos 1, 8, 15 y 22 de febrero en el predio de la estación, que cada año recibe a vecinos y visitantes. Vieytes festejará el viernes 13 de febrero en las calles que rodean la plaza “Eleta”, con una propuesta cercana y comunitaria. Magdalena (ciudad cabecera) será sede de los carnavales más convocantes los días lunes 16 y martes 17 de febrero.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Controlaron el incendio en el depósito de baños químicos en La Plata: gran operativo y vecinos evacuados

"No podemos dormir" y "no queda una casa sin robar": un barrio de La Plata rendido ante el delito

La China Suárez está que explota: Wanda Nara confirmó que Mauro Icardi le manda mensajes

La designación del árbitro para el debut de Estudiantes generó bronca: un antecedente con escándalo

“Bomba sanitaria” en el Río de la Plata: dura advertencia por la planta de pretratamiento cloacal

IPS confirmó cuándo cobran jubilados y pensionados bonaerenses

"Llevate otra y...": en el centro de La Plata se hartaron de los "roba ruedas" y los esperan con carteles

El nuevo esquema de subsidios energéticos: publicaron las condiciones para poder mantenerlos
+ Leidas

¿Marcha atrás?: la Liga Profesional define si habrá o no amnistía

A Eros Mancuso, el segundo refuerzo, lo esperan en el Country con los brazos abiertos

Cuenta con los refuerzos

Marruecos pretende impugnar el éxito de Senegal

Boca sin refuerzos y Riquelme en la mira

Hay bronca por la designación del árbitro Arasa

El Lobo se prepara con Errecalde en Estancia Chica

Salario informal e inflación
Últimas noticias de La Ciudad

Kioscos en La Plata: en enero se advirtieron ventas a la baja: hasta un 50 % menos

Golpe al bolsillo: frutas y verduras lideran los aumentos del mes

La vida en las aulas de Harvard contada por un joven prodigio

Súper Cartonazo: se renueva la expectativa con un pozo de $ 2.000.000
Deportes
Cuenta con los refuerzos
Para Martínez “hay buenas sensaciones”
El Lobo se prepara con Errecalde en Estancia Chica
Rey Hilfer será el árbitro del debut ante Racing
¿Marcha atrás?: la Liga Profesional define si habrá o no amnistía
Policiales
VIDEO. Así fue uno de los ataques de la banda que robaba motos y cayó en La Plata
Cayó una amiga de Morena Rial acusada de asaltar a un vecino de La Plata en La Costa
"No podemos dormir" y "no queda una casa sin robar": un barrio de La Plata rendido ante el delito
VIDEO.- Controlaron el incendio en el depósito de baños químicos en La Plata: gran operativo y vecinos evacuados
Otro incendio forestal alarmó en La Plata: fue a metros de la fábrica Mafisa
Información General
Caída en el turismo Cien mil autos menos a la Costa
Hallan un colmillo fósil de un metro y medio de largo en la costa de Miramar
Una avioneta aterrizó de emergencia en la ruta 56
Aterrizaje de emergencia en plena ruta rumbo a la Costa: una avioneta sorprendió a los automovilistas cerca de Pinamar
De dar consejos a abusar menores: una terapeuta y una influencer que tenían un "campo de concentración" en su casa
Espectáculos
La China Suárez está que explota: Wanda Nara confirmó que Mauro Icardi le manda mensajes
Willem Dafoe llega a Buenos Aires para presentar la película que realizó con un cineasta argentino
Murió Adela Gleijer, actriz de "Verano del 98 y "Sos mi vida"
A sus 64 años, murió la actriz Gaby Ferrero
Otra disputa entre Caniggia y Mariana Nannis: él la denunció por falso testimonio

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla