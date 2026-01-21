Se abren los sobres de la licitación para el transporte

Luego de la postergación, la apertura de sobres de la licitación pública Nº 42 para definir quiénes prestarán el servicio de transporte de colectivos en La Plata, por los próximos 12 años, se realiza hoy.

El proceso inicialmente estaba previsto para ayer, pero fue reprogramado debido al asueto municipal dispuesto el 26 de diciembre pasado, lo que corrió los plazos estipulados por la ley para este tipo de procedimientos administrativos.

La licitación busca modernizar el transporte público, con mejoras en la frecuencia y los recorridos.