Robó una moto estacionada en La Plata, lo identificaron por las cámaras y lo allanaron

Un joven de 18 años fue aprehendido este miércoles en el marco de una causa por hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública, tras un allanamiento realizado en la ciudad de La Plata.

El hecho investigado ocurrió el 12 de enero, cuando una mujer denunció la sustracción de su motocicleta, que había sido dejada estacionada sobre la vereda en la zona de calles 22 entre 54 y 55.

A partir de tareas investigativas desarrolladas por personal del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la comisaría Quinta, se logró identificar al presunto autor del hecho. Con las pruebas reunidas, la Justicia libró una orden de registro y secuestro para un domicilio de la ciudad.

El procedimiento se concretó este martes y permitió el secuestro de elementos de interés para la causa, entre ellos una chapa patente con pedido de secuestro activo y prendas de vestir vinculadas al hecho. En ese marco, se procedió a la aprehensión del sospechoso.

La causa quedó en manos de la UFI N°16, con intervención del Juzgado de Garantías N°5 y la UFDJ en turno. La fiscalía dispuso la formación de actuaciones y el comparendo del aprehendido ante la Justicia.