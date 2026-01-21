Hantavirus: el Gran La Plata fue la zona con más casos y mayor mortalidad en la Provincia
Hantavirus: el Gran La Plata fue la zona con más casos y mayor mortalidad en la Provincia
Fotos y video.- Un barrio platense movilizado para despedir a un almacén que funcionó 70 años
La licitación de micros para los próximos 12 años en La Plata: ofertas de cuatro empresas y disputa solo en dos zonas
Desechos cloacales en el Río de la Plata: qué dice el informe del Conicet
VIDEO. Audaz robo en una estación de servicio de La Plata: en pocos segundos "le robaron a todos"
La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará
VIDEO.- La marcha de trabajadores del Astillero frente a Gobernación terminó en corridas
La Plata, Berisso y Ensenada: buscan jóvenes con vocación periodística
VIDEOS. En La Plata, un ladrón se tiró a un arroyo para escaparse y fue atrapado: era buscado tras un violento robo
Mantuvo cautiva a su ex pareja en La Plata: ella logró escapar y a él lo detuvieron
Piden mayor vacunación ante la "súper gripe": cómo actuar ante la presencia de síntomas
Robó una moto estacionada en La Plata, lo identificaron por las cámaras y lo allanaron
Icardi desmintió a Wanda Nara y ella pegó fuerte: “Imagino que Eugenia no se drogará delante de mis hijas”
Detuvieron a dos mujeres por el ataque al joven que perdió una pierna en La Plata
En qué zonas de La Plata levantaron los más de 2.000 autos abandonados
Frustraron un robo en banda en una vivienda en La Plata y un menor cayó tras una persecución
El escándalo en el Senado: amplían las imputaciones contra los dirigentes detenidos por abusos
El Cecim La Plata volvió a denunciar penalmente a Javier Milei tras sus declaraciones sobre Malvinas
El legado de Valentino Garavani: el último emperador del glamour
En una amplia zona de City Bell puede faltar agua por tareas de mantenimiento
Incendio en un edificio porteño: 70 evacuados y tres asistidos por el SAME
Con un FAL entre un arsenal de armas y más de 300 dosis cocaína: así cayó un acusado de vender autos mellizos en Quilmes
Expectativa en el Pincha: los clubes pidieron amnistía y ahora define el Tribunal de Disciplina
Polémica: Rogelio Frigerio denunció el hallazgo de micrófonos y cámaras escondidas en su despacho
Sarah Borrell habría sido echada de su trabajo tras el amorío con Luciano Castro
"Quiero un bebé": la inesperada confesión de Wanda Nara a Maxi López que sorprendió a todos
Cruces en la caravana que despedía a José Amuchastegui por el centro de La Plata
Supervisan el funcionamiento de las colonias de vacaciones en La Plata
“Averigüen”: Marcela Tauro furiosa con Laura Ubfal luego de sus dichos contra Infama
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un joven de 18 años fue aprehendido este miércoles en el marco de una causa por hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública, tras un allanamiento realizado en la ciudad de La Plata.
El hecho investigado ocurrió el 12 de enero, cuando una mujer denunció la sustracción de su motocicleta, que había sido dejada estacionada sobre la vereda en la zona de calles 22 entre 54 y 55.
A partir de tareas investigativas desarrolladas por personal del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la comisaría Quinta, se logró identificar al presunto autor del hecho. Con las pruebas reunidas, la Justicia libró una orden de registro y secuestro para un domicilio de la ciudad.
El procedimiento se concretó este martes y permitió el secuestro de elementos de interés para la causa, entre ellos una chapa patente con pedido de secuestro activo y prendas de vestir vinculadas al hecho. En ese marco, se procedió a la aprehensión del sospechoso.
La causa quedó en manos de la UFI N°16, con intervención del Juzgado de Garantías N°5 y la UFDJ en turno. La fiscalía dispuso la formación de actuaciones y el comparendo del aprehendido ante la Justicia.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí