Miércoles con máxima de 30º en La Plata: cómo sigue el tiempo durante la semana

La ciudad de La Plata atraviesa este miércoles una jornada con tiempo estable y temperaturas agradables. El cielo se presenta algo nublado, con condiciones cálidas y vientos moderados del sector este y noreste, lo que aporta humedad pero sin generar cambios bruscos en el clima.

Según los datos meteorológicos, la temperatura mínima rondó los 19°C, mientras que la máxima alcanzará los 29°C durante la tarde, configurando un día típico de verano, ideal para actividades al aire libre, aunque con sensación térmica algo elevada en las horas centrales.

De cara a los próximos días, el tiempo se mantendrá en una línea similar. Para el jueves se espera nuevamente cielo algo nublado, con vientos moderados del este y noreste y un leve ascenso de las marcas térmicas. La mínima será de 20°C y la máxima podría llegar a los 31°C, consolidando un escenario de calor sostenido en la región.

En este contexto, se recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol en las horas pico y prestar atención a eventuales actualizaciones del pronóstico ante posibles cambios en la circulación de aire.