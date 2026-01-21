Ayelén Agustina Soplan, la amiga de Morena Rial, detenida en Costa del Este: está acusada de robo 

Ahora, Ayelén Agustina Soplan, una joven abogada de 26 años vinculada al círculo cercano de Morena Rial, fue arrestada por una serie de robos a viviendas en el Partido de La Costa.

Así, la investigación se basa en tres hechos bajo la modalidad de escruche: dos en Costa del Este y uno en Aguas Verdes.

En este sentido, el periodista Martín Candalaft señaló que Soplan había ganado notoriedad mediática por su presencia frecuente en el penal de Magdalena, donde visitaba a Rial.

Allí, todo parece indicar que, la letrada también funcionaba como nexo con los medios: se encargaba de transmitir información sobre la situación judicial de la hija de Jorge Rial, su estado de salud y su deseo de volver a ver a su hijo.

Por otra parte, trascendió la versión de que Soplan habría puesto a disposición su vivienda ante la posibilidad de que la mediática accediera a una prisión domiciliaria.

Pero, se confirmó que ese domicilio correspondía a otra persona del entorno de More, Evelyn Martínez, quien también fue detenida en el marco de la investigación.

Asimismo, se conocieron los testimonios de los vecinos que fueron víctimas del mencionado robo. El domingo a la noche, cuando Rubén volvió a la casa donde estaba pasando sus vacaciones en Costa del Este, encontró la puerta y la ventana balcón abiertas, la ropa desparramada y comprobó que le faltaba dinero en efectivo.

En este contexto, la investigación de lo sucedido involucra a Agustina Soplan, una amiga de Morena Rial, detenida por una serie de robos en la costa.

“Salimos a hacer unos mandados a la tarde-noche. Cuando volvimos, vimos la puerta abierta, la ventana balcón abierta y toda la ropa revuelta, todo desparramado. Nos faltaba plata que habíamos traído para pasar unos días”, relató Rubén.

El hecho ocurrió mientras la casa estaba vacía. “Estaba todo cerrado, y cuando vinimos la puerta estaba violentada, un poco forzada”, detalló. La sorpresa fue total: “Me encanta la naturaleza acá y de repente pasó esto. No caía que había pasado acá, pero pasó lamentablemente”.

En el lugar también trabajó la Policía Científica. “Me quedé asombrado por la calidad humana de la gente de la Policía. Son cosas que uno ve por la televisión hasta que le toca vivirlas”, reconoció Rubén.

Por último, dejó en claro que, los delincuentes solo buscaban dinero. “Tiraron toda la ropa al piso, buscaban plata. Me faltaron dólares y efectivo. Me asombró que la televisión estaba”, explicó, cerrando se testimonio.