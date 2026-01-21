Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |TRAS UN AÑO PARA EL OLVIDO

“Prometo dar lo mejor”: cómo será el regreso de Tinelli

Tras unas vacaciones en Nordelta, el conductor está listo para encarar el 2026. Dijo que tiene proyectos para volver a la tele y al streaming y que trabajará “como si fuera mi primer día de trabajo, allá por los 90”

"Prometo dar lo mejor": cómo será el regreso de Tinelli

Tras un parate necesario para solucionar los problemas, Marcelo Tinelli anunció su vuelta a la televisión / Archivo

21 de Enero de 2026 | 04:23
Edición impresa

Después de un 2025 que quedará para la historia por las diferentes crisis que afrontó, entre sus problemas económicos y familiares, Marcelo Tinelli está listo para volver. Tras un veraneo diferente, en el que luego de más de 20 años cambió la exclusividad internacional de Punta del Este por la exclusividad de cabotaje de Nordelta, el conductor anunció que regresará a los medios este 2026 con varios proyectos tanto para la tele como para el streaming.

El anuncio lo hizo en sus redes sociales. “Gracias a todos por bancar en este tipo”, agradeció, en relación a las malas que caracterizaron sus últimos meses, entre denuncias, amenazas y noticias que hablaban de la vulnerabilidad financiera de quien fuera uno de los empresarios más poderosos de las décadas pasadas. Sumado a eso, una feroz interna familiar que pareció quebrar la consolidación de unos de los clanes más fuertes de la farándula.

Ahora, con la casa en orden, y él en paz con sus cinco hijos (Candelaria, Micaela, Francisco, Juana y Lorenzo), todo está dado para su vuelta porque, según definió él, todo es “felicidad absoluta”.

“Ya volvemos con todo a preparar los proyectos que tenemos para la tele y para el streaming, en este 2026”, señaló, dando inicio a lo que promete ser una nueva etapa profesional. Y anunció que lo dejará todo en este regreso que, al parecer, no será uno más: “Prometo dar lo mejor de mí, como si fuera mi primer día de trabajo en la tele, allá por los 90”, dijo.

Sus palabras llamaron la atención. Marce viene de años en los que el público, de a poco, le fue dando la espalda. Pasó de ser el rey del rating a apenas acercarse a los dos dígitos, primero, y, después, cuando estuvo en América, a apenas rondar los 5 puntos.

Según trascendió, el regreso sería, otra vez, por la pantalla de la señal del solcito. Según informó el periodista Gustavo Méndez en el programa de Moria Casán, “es un tema de presupuesto, pero vuelve a la tele. Se va a arreglar todo”. Y la conductora, gran amiga y colaboradora de todos los formatos de Marce, agregó: “Sería la pantalla de eltrece, con la Legrand, con Juanita, todas las figuras”.

En declaraciones a Infobae, el entorno profesional de Tinelli reveló que activó en las últimas horas la maquinaria. “Hoy arrancamos a trabajar, a hacer toda la parte final del marketing de la temporada de ‘Los Tinelli’, así que estamos todos grabando. Todo muy bien y Marcelo muy contento, estamos preparando algo de streaming fuerte”, avanzaron.

Respecto a la orientación del proyecto, el entorno del conductor señaló que el nuevo canal va a estar dedicado al humor, pero que va a ser algo diferente, y agregaron que se está preparando un proyecto de televisión, que aun no pueden adelantar porque el anuncio lo hará el propio Tinelli.

Habrá que esperar.

 

