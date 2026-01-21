Ulises Jaitt publicó un mensaje donde su hermana Natacha exponía las andanzas de Luciano Castro

Asombrosa vigencia. El archivo de Natacha Jaitt parece ser una fuente inagotable de revelaciones.

En medio del fuego mediático que rodea a Luciano Castro por los rumores de infidelidad hacia Griselda Siciliani, su hermano Ulises decidió mostrar todo.

Así, el conductor de radio reflotó un antiguo y picante posteo de la mediática fallecida en 2019, donde ya se deslizaban ciertos comportamientos de Castro cuando aún compartía su vida con Sabrina Rojas.

La publicación, que Ulises rescató de X, deja que las palabras de su hermana hablaran por sí solas.

Vale destacar que, en aquel entonces, la modelo no tuvo reparos en sembrar la duda sobre el paradero del actor con una frase demoledora: “¿Alguien puede verificar que Luciano Castro no quedó tirado, enfiestado, en ninguna quinta de Pilar este 31? Es para mi amiga Sabrina Rojas”.

Este posteo, fiel al estilo frontal y sin filtros que caracterizaba a Natacha, operó en su momento como una advertencia pública para la madre de los hijos de Castro. La viralización inmediata del mensaje en este 2026 no es casualidad; los usuarios de redes sociales encuentran en estas líneas una suerte de "archivo de oro" que parece confirmar que los conflictos de lealtad del actor vienen de larga data.

Allí, el impacto de la captura compartida por Ulises generó una ola de interacciones, recordándole al público la fuerza que tenían las declaraciones de Natacha para la farándula.