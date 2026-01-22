Olor extraño, tos y susto en el Foro Económico

Un episodio inesperado interrumpió por unos minutos la calma habitual del Foro Económico Mundial en Davos. El centro de conferencias donde se desarrolla el encuentro fue evacuado ayer luego de que un extraño olor comenzara a sentirse en el interior del edificio y provocara tos entre varias personas que se encontraban en las inmediaciones. La situación fue dada a conocer por periodistas que cubren el evento, quienes difundieron imágenes del momento en que se ordenaba la evacuación preventiva. En los videos se observa a asistentes saliendo del lugar mientras personal de emergencias ingresaba al complejo. También se desplegaron patrulleros y ambulancias, que quedaron apostados en el perímetro, listos para actuar ante cualquier eventualidad. Los bomberos enviaron al lugar a los llamados “Buceadores de Humo”, especialistas entrenados para operar en ambientes con presencia de gases o humo. Tras una inspección exhaustiva, los equipos confirmaron que no existía riesgo alguno para la salud.

Pocos minutos después, el edificio fue habilitado nuevamente y las actividades del foro se reanudaron con normalidad. El incidente quedó como una anécdota curiosa en una cumbre que reúne cada año a líderes políticos, financieros y culturales para debatir los grandes desafíos de la economía global.