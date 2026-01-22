Aumenta la presencia militar danesa en la isla ártica

Dinamarca reforzó su presencia militar en Groenlandia con el despliegue de una unidad de élite del ejército, en un movimiento que vuelve a poner el foco internacional sobre este territorio autónomo del Ártico. Por primera vez, especialistas del Jaegerkorpset, las fuerzas especiales danesas, fueron enviados a la costa de Blosseville, una de las zonas más inhóspitas de la isla, con el objetivo de fortalecer la vigilancia y la capacidad operativa en la región.

El despliegue se produce en paralelo a maniobras militares conjuntas con otros países europeos. La fragata danesa Peter Willemoes se incorporó al ejercicio Arctic Endurance, mientras que buques de Francia y Dinamarca realizan entrenamientos en el Atlántico Norte, en un claro mensaje de cooperación y disuasión en el Ártico.

En este contexto, el gobierno de Groenlandia difundió recomendaciones a la población para actuar ante eventuales crisis, calificadas como una “póliza de seguro”. La creciente actividad militar coincide con renovadas declaraciones del presidente de EE UU, Donald Trump, quien reiteró su interés en la isla y pidió negociar su compra.