Wall Street revierte la tendencia y cierra al alza

Después de una jornada de fuerte caída el martes, la Bolsa de Nueva York invirtió la tendencia y cerró al alza ayer, impulsada por el giro de Donald Trump sobre Groenlandia, que suspendió sus amenazas arancelarias contra varios países europeos.

El índice amplio S&P 500 ganó un 1,16%, el Dow Jones avanzó un 1,21% y el Nasdaq subió un 1,18%. El día anterior, los tres índices principales habían caído alrededor de un 2%.

Ya en terreno positivo durante la mayor parte de la sesión, “el mercado se recuperó claramente tras el anuncio del presidente Trump de un acuerdo relativo a Groenlandia”, señalaron los analistas de Briefing.com.

Durante el fin de semana había amenazado con imponer aranceles de hasta el 25% a ocho países europeos, entre ellos Alemania, Francia y el Reino Unido, en represalia por su apoyo a ese territorio semiautónomo danés que Trump señaló que quería anexionar.

Pero ayer, el jefe de Estado estadounidense levantó esa amenaza comercial.

Tras semanas que provocaron agitación en los mercados bursátiles y tensiones diplomáticas, Trump afirmó repentinamente desde el Foro Económico Mundial de Davos que durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, concibieron “el marco de un futuro acuerdo” sobre Groenlandia.