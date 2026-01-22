Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Deportes

"Es importante para toda la Ciudad": los Leones entrenan en Universitario y mañana partido con entrada gratuita

"Es importante para toda la Ciudad": los Leones entrenan en Universitario y mañana partido con entrada gratuita
22 de Enero de 2026 | 10:20

Escuchar esta nota

La selección argentina masculina de hockey sobre césped, Los Leones, ya se encuentra entrenando en el Club Universitario de La Plata, donde están realizando su última concentración en Argentina antes de viajar a la India para disputar una nueva ventana de la FIH Pro League

Bajo la conducción técnica de Lucas Rey, el plantel albiceleste está llevando adelante una intensa preparación en las instalaciones del club en Gonnet, con sesiones de práctica diarias y actividades que incluyen la interacción con fanáticos del hockey de la ciudad.

Mañana viernes a las 18, en el marco de esta preparación, Los Leones tendrán un partido amistoso de carácter exhibición, que será parte de la jornada final de trabajo antes del viaje. Esta actividad forma parte de una agenda que incluye un entrenamiento abierto para niños y jóvenes por la tarde, seguido de este amistoso con entrada libre y gratuita para el público local.

La concentración en La Plata marcará el cierre de la fase de preparación en el país antes de que el seleccionado argentino se traslade a la India, donde participará en la ventana de la Pro League entre el 10 y el 15 de febrero enfrentando a equipos como Bélgica e India. 

El plantel

 

El plantel del seleccionado argentino masculino de hockey está compuesto por los siguientes jugadores: Nehuen Hernando, Joaquín Ruiz, Tomás Santiago, Nicolás Cicileo, Nicolás Della Torre, Facundo Zárate, Lucas Toscani, Juan Ignacio Catán, Iñaki Minadeo, Lautaro Domene, Nicolás Rodríguez, Tadeo Marcucci, Tobías Martins, Thomas Habif, Bautista Capurro, Tomás Ruíz, Facundo Sarto, Matías Rey, Joaquín Toscani, Nicolás Keenan, Martín Ferreiro, Lucio Méndez Pin, Ignacio Ibarra, Maico Casella, Santiago Tarazona, Ignacio Nardolillo, Franco Agostini, Tomás Domene, Lucas Martínez y Agustín Bonanno.

LE PUEDE INTERESAR

A 10 años de la última comentarista en el fútbol argentino, hay continuidad en el legado de Viviana Vila

LE PUEDE INTERESAR

¿Hay amnistía?: el Tribunal define si saca o no las sanciones
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

AFA: Quién es Adrián González Charvay, el juez que investigará la mansión de Pilar

Miércoles con máxima de 30º en La Plata: cómo sigue el tiempo durante la semana

La Plata bajo fuego: incendios, evacuaciones y temor extremo

Supergripe H3N2: confirmaron la primera muerte en el país y se duplicaron los casos

Ulises Jaitt publicó un mensaje donde su hermana Natacha exponía las andanzas de Luciano Castro

“Prometo dar lo mejor”: cómo será el regreso de Tinelli

Mauricio Macri habló sobre su separación de Juliana Awada y dejó la puerta abierta: "No hay divorcio en el horizonte"

¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?
+ Leidas

VIDEO. Tensión en una marcha de protesta de los empleados de Astillero

FOTOS Y VIDEO. Vecinos de Arturo Seguí despidieron a su histórico almacén de barrio

¿Hay amnistía?: el Tribunal define si saca o no las sanciones

Zaniratto define el equipo para el estreno del Lobo

El Pincha arma el rompecabezas: ¿quiénes podrían jugar mañana ante el Rojo?

Micros: ofertas de 4 empresas y sólo habrá disputa en dos zonas

El freno a la causa que apuntaba a la AFA por la mansión de Pilar

Piden mayor vacunación ante la “súper gripe”
Últimas noticias de Deportes

A 10 años de la última comentarista en el fútbol argentino, hay continuidad en el legado de Viviana Vila

¿Hay amnistía?: el Tribunal define si saca o no las sanciones

El Pincha arma el rompecabezas: ¿quiénes podrían jugar mañana ante el Rojo?

Medina espera resolver el futuro de su carrera
La Ciudad
Secuestran más de un centenar de motos en La Plata por distintas irregularidades y alcoholemia positiva
VIDEO. Basura, olor nauseabundo y contaminación: el abandono del camino negro que atraviesa la Reserva de Punta Lara
Cruzadas solidarias en La Plata por los brigadistas que combaten los incendios en la Patagonia: ¿cómo ayudar?
Todos los descuentos de Cuenta DNI de Banco Provincia para este jueves 22 de enero
Denuncian corte de luz en un barrio a pasos del Centro en una jornada que promete ser calurosa
Espectáculos
Nominaciones a los Premios Oscar: cómo le fue a la película argentina "Belén"
Demandaron a Laurita Fernández por una cifra millonaria: disputa legal tras un reclamo vinculado a su actividad profesional
Cómo ver en vivo el anuncio de las nominaciones de los Premios Oscar 2026: expectativa por "Belén", el drama de Dolores Fonzi
Se separaron Keita Baldé y Simona Guatieri: el matrimonio que no pudo superar la infidelidad con Wanda Nara, los detalles
Más que infidelidades: se filtraron detalles de la separación de Gonzalo Valenzuela y Kika Silva
Política y Economía
Milei habló de la apertura comercial, de China y tuvo una dura frase contra Lula
Los judiciales aceptaron "en disconformidad" la propuesta de aumento salarial de la Provincia
Milei se reunió con el presidente de la FIFA
Hubo euforia por las acciones argentinas
Un informe arrojó que Argentina tiene los salarios pretendidos más altos de la Región: US$ 1.250
Policiales
Una motociclista resultó herida tras un choque con un auto en Ruta 2
Capturan al presunto asesino de Gonzalo Prado: el joven que murió tras quedar en medio de una balacera en Villa Elvira
Intriga y nervios en la política de la provincia: peritan los teléfonos de los exempleados del Senado bonaerense
VIDEO. Así, en segundos, motochorros asaltaron a playeros y clientes en una estación de servicio
SOS por la inseguridad: comerciantes le hacen frente a los robos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla