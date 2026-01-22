Cruzadas solidarias en La Plata por los brigadistas que combaten los incendios en la Patagonia: ¿cómo ayudar?
Cruzadas solidarias en La Plata por los brigadistas que combaten los incendios en la Patagonia: ¿cómo ayudar?
Secuestran más de un centenar de motos en La Plata por distintas irregularidades y alcoholemia positiva
Los judiciales aceptaron "en disconformidad" la propuesta de aumento salarial de la Provincia
Milei habló de la apertura comercial, de China y tuvo una dura frase contra Lula
VIDEO. Basura, olor nauseabundo y contaminación: el abandono del camino negro que atraviesa la Reserva de Punta Lara
"Es importante para toda la Ciudad": los Leones entrenan en Universitario y mañana partido con entrada gratuita
Una motociclista resultó herida tras un choque con un auto en Ruta 2
FOTOS Y VIDEO. Vecinos de Arturo Seguí despidieron a su histórico almacén de barrio
El freno a la causa que apuntaba a la AFA por la mansión de Pilar
Capturan al presunto asesino de Gonzalo Prado: el joven que murió tras quedar en medio de una balacera en Villa Elvira
Milei participó de la firma de la creación del Consejo de la Paz que impulsa Trump
Nominaciones a los Premios Oscar: cómo le fue a la película argentina "Belén"
Denuncian corte de luz en un barrio a pasos del Centro en una jornada que promete ser calurosa
SOS por la inseguridad: comerciantes le hacen frente a los robos
Un informe arrojó que Argentina tiene los salarios pretendidos más altos de la Región: US$ 1.250
Intriga y nervios en la política de la provincia: peritan los teléfonos de los exempleados del Senado bonaerense
Demandaron a Laurita Fernández por una cifra millonaria: disputa legal tras un reclamo vinculado a su actividad profesional
VIDEO. Así, en segundos, motochorros asaltaron a playeros y clientes en una estación de servicio
Otra jornada con cortes de agua y derroche por pérdidas en las veredas
A 10 años de la última comentarista en el fútbol argentino, hay continuidad en el legado de Viviana Vila
Jueves a puro sol, para pileta y con máxima de 31º: cómo sigue el tiempo en La Plata
VIDEO. Milei en Davos: una firme defensa de las reformas y el capitalismo
Pedí hoy la tarjeta del Súper Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $2.000.000
Luis Caputo tuvo un breve contacto con la jefe del FMI, que elogió la acumulación de reservas
La Plata, Berisso y Ensenada: buscan jóvenes con vocación periodística
Beneficios del Banco Nación y MODO: el mapa de ahorros para este jueves 22 de enero
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La selección argentina masculina de hockey sobre césped, Los Leones, ya se encuentra entrenando en el Club Universitario de La Plata, donde están realizando su última concentración en Argentina antes de viajar a la India para disputar una nueva ventana de la FIH Pro League.
Bajo la conducción técnica de Lucas Rey, el plantel albiceleste está llevando adelante una intensa preparación en las instalaciones del club en Gonnet, con sesiones de práctica diarias y actividades que incluyen la interacción con fanáticos del hockey de la ciudad.
Mañana viernes a las 18, en el marco de esta preparación, Los Leones tendrán un partido amistoso de carácter exhibición, que será parte de la jornada final de trabajo antes del viaje. Esta actividad forma parte de una agenda que incluye un entrenamiento abierto para niños y jóvenes por la tarde, seguido de este amistoso con entrada libre y gratuita para el público local.
La concentración en La Plata marcará el cierre de la fase de preparación en el país antes de que el seleccionado argentino se traslade a la India, donde participará en la ventana de la Pro League entre el 10 y el 15 de febrero enfrentando a equipos como Bélgica e India.
El plantel del seleccionado argentino masculino de hockey está compuesto por los siguientes jugadores: Nehuen Hernando, Joaquín Ruiz, Tomás Santiago, Nicolás Cicileo, Nicolás Della Torre, Facundo Zárate, Lucas Toscani, Juan Ignacio Catán, Iñaki Minadeo, Lautaro Domene, Nicolás Rodríguez, Tadeo Marcucci, Tobías Martins, Thomas Habif, Bautista Capurro, Tomás Ruíz, Facundo Sarto, Matías Rey, Joaquín Toscani, Nicolás Keenan, Martín Ferreiro, Lucio Méndez Pin, Ignacio Ibarra, Maico Casella, Santiago Tarazona, Ignacio Nardolillo, Franco Agostini, Tomás Domene, Lucas Martínez y Agustín Bonanno.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí