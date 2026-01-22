"Es importante para toda la Ciudad": los Leones entrenan en Universitario y mañana partido con entrada gratuita

La selección argentina masculina de hockey sobre césped, Los Leones, ya se encuentra entrenando en el Club Universitario de La Plata, donde están realizando su última concentración en Argentina antes de viajar a la India para disputar una nueva ventana de la FIH Pro League.

Bajo la conducción técnica de Lucas Rey, el plantel albiceleste está llevando adelante una intensa preparación en las instalaciones del club en Gonnet, con sesiones de práctica diarias y actividades que incluyen la interacción con fanáticos del hockey de la ciudad.

Mañana viernes a las 18, en el marco de esta preparación, Los Leones tendrán un partido amistoso de carácter exhibición, que será parte de la jornada final de trabajo antes del viaje. Esta actividad forma parte de una agenda que incluye un entrenamiento abierto para niños y jóvenes por la tarde, seguido de este amistoso con entrada libre y gratuita para el público local.

La concentración en La Plata marcará el cierre de la fase de preparación en el país antes de que el seleccionado argentino se traslade a la India, donde participará en la ventana de la Pro League entre el 10 y el 15 de febrero enfrentando a equipos como Bélgica e India.

El plantel

El plantel del seleccionado argentino masculino de hockey está compuesto por los siguientes jugadores: Nehuen Hernando, Joaquín Ruiz, Tomás Santiago, Nicolás Cicileo, Nicolás Della Torre, Facundo Zárate, Lucas Toscani, Juan Ignacio Catán, Iñaki Minadeo, Lautaro Domene, Nicolás Rodríguez, Tadeo Marcucci, Tobías Martins, Thomas Habif, Bautista Capurro, Tomás Ruíz, Facundo Sarto, Matías Rey, Joaquín Toscani, Nicolás Keenan, Martín Ferreiro, Lucio Méndez Pin, Ignacio Ibarra, Maico Casella, Santiago Tarazona, Ignacio Nardolillo, Franco Agostini, Tomás Domene, Lucas Martínez y Agustín Bonanno.