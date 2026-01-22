Una motociclista resultó herida tras un choque con un auto en Ruta 2

Un incidente vial entre un automóvil y una motocicleta se registró este jueves 22 de enero, en el kilómetro 60 de la Ruta 2, mano descendente hacia la Ciudad de La Plata, lo que provocó lesiones en una conductora y complicaciones en la circulación.

Según informaron fuentes policiales en exclusiva a EL DÍA, el siniestro involucró a un Fiat Cronos, conducido por un hombre de 44 años, domiciliado en la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, quien resultó ileso, y una motocicleta Gilera Smash, manejada por una mujer de 29 años, vecina de la localidad de Romero.

Como consecuencia del impacto, la motociclista sufrió politraumatismos, aunque se encuentra fuera de peligro. En el lugar trabajó una ambulancia de AUBASA, cuyo personal médico evaluó a los involucrados y dispuso el traslado de la mujer al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, para una mejor atención.

Debido al choque, la Ruta 2 permaneció momentáneamente reducida a un solo carril, mientras que ambos vehículos fueron desplazados hacia la mano rápida de la autovía. Personal de Motorizada Vial realizó tareas de ordenamiento del tránsito para evitar mayores inconvenientes.

En el lugar también se aguardaba la llegada de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes. La causa fue caratulada como “lesiones culposas” e interviene la Comisaría 15ª de La Plata.

Por último, cabe mencionar que hubo una gran actuación de personal de Seguridad Vial de Aubasa, ya que el siniestro sucedió a tan solo 2 km de la nueva Base de Seguridad puesta en marcha ayer por la empresa Aubasa.