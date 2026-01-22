"A mi hermano le cortaron la pierna despierto, le arruinaron la vida": el drama familiar detrás del brutal caso en La Plata

La conmoción por el brutal ataque ocurrido el pasado fin de semana en la zona oeste de La Plata sigue latente entre familiares y allegados de la víctima, un joven de 24 años que permanece internado en el Hospital San Juan de Dios tras haber perdido una de sus piernas producto de la violencia del hecho. La causa, caratulada como “lesiones gravísimas”, continúa en investigación y tiene a varios acusados imputados por el sangriento episodio.

En diálogo con el móvil de EL DÍA, Elizabeth, hermana del joven agredido, relató entre lágrimas los instantes posteriores al ataque: "Me informaron que mi hermano sigue en estado critico por la gran perdida de sangre que tuvo. Está critico, pero el habla y lo mantienen con analgésicos, estamos todos juntos con la familia. Acá hubo más de nueve personas que lo golpearon a mi hermano, no solo cuatro personas. Una de las chicas por detrás le apuñala la pierna, para mí con una cuchilla. Fue derecho a atacarlo, donde no había motivo para hacerlo. Lo golpearon hasta que gracias a una vecina salió a ayudar".

Como se viene detallando, la causa está caratulada como lesiones gravísimas y es investigada por el Fuero de Responsabilidad Juvenil N°3, con intervención de la UFI N°7 de La Plata y el juzgado de Garantías a cargo de Pablo Raele.

"Eran personas que siempre estaban en el barrio, ya tenían denuncias previas, era un lugar donde se juntaban mayores y menores y consumían drogas. Se que tuvieron problemas con otros vecinos que ya no los querían más. Estaban borrachos y drogados, mi hermano me dijo. El tiene una nena de 5 años, hace poco tiempo se compro una moto", dijo su hermana.

"En el 2023, esta misma chica le saco un diente de leche a su propia hija que se viralizó por todos lados y ahora apuñalo la pierna de mi hermano", explicó.

"Mi hermano tiene 23 años, el estaba repartiendo pizza, y se encontró con esta gente que lo ataco en manada y no le importo nada. El nunca se defendió ni ataca a nadie. El me dijo yo sentía como me quemaban la piel para amputarme la pierna. La verdad quiero agradecer a todo el personal, el equipo médico, porque más allá de esta tremenda decisión, el sigue con vida", finalizó a este medio.

El violento episodio que ocurrió durante la madrugada, cuando el joven fue abordado por al menos cuatro personas, entre ellas mujeres y adolescentes, quienes lo atacaron con elementos punzocortantes sin motivo aparente. El resultado fue múltiples heridas graves, y tras una emergencia médica inicial en una UPA local, el víctima fue derivado de urgencia al Hospital San Juan de Dios, donde los profesionales decidieron la amputación de su pierna para contener la hemorragia masiva.

“Queremos que se haga justicia de verdad”, dijo la hermana, que destacó el impacto que este hecho tuvo en su familia y en la comunidad del barrio. Relató que vecinos se unieron al reclamo, incluso con protestas y cortes de calle, pidiendo un cambio en la calificación legal de los hechos para que no se minimice la gravedad de lo ocurrido.

Por su parte, Tomás Diego Bernard, abogado defensor de parte de los acusados, explicó a este medio que la investigación todavía se encuentra en desarrollo y que su trabajo apunta a garantizar el debido proceso. Bernard afirmó que están analizando las pruebas reunidas por la Fiscalía, y que en los próximos días se presentarán ante la Justicia para cuestionar aspectos de la investigación y aportar elementos en favor de sus representados.

"La causa dio un giro, luego de charlas con la familia, tomé la representación de Marcelo para actuar como titular. Hubo un cambio de calificación que era lo que nosotros esperábamos, esta a la vista, los testigos y las filmaciones, que hablan por si solos. Se cambió la calificación a Tentativa de Homicidio. Hay dos personas mayores detenidas mujeres que fue durante la tarde de ayer y dos menores detenidos", dijo desde las inmediaciones del Hospital San Juan de Dios.

Por otro lado, comentó: "No accedí completamente a la causa, porque entre hoy y ayer nos presentamos, pero vamos a ir viendo los roles procesales, la imputación le cabe a los cuatro acusados. La familia desde un primer momento pide un reclamo de justicia. Hablé con Marcelo, vi los videos, son terribles y se ve claramente como actuaron los agresores y agresoras. Acá hubo varios elementos punzantes, arma blanca, botellas, entre otros. La pericia va a ser fundamental, porque es la que va a determinar cual fue la fatal porque perdió una pierna. Las lesiones fueron terribles, en los videos se ve claro. No hubo provocación ninguna previa y es inentendible".

Hasta el momento, además de las dos jóvenes de 19 y 20 años que volvieron a quedar detenidas tras haber sido liberadas inicialmente, también se investigan posibles participaciones de otros individuos, incluidos menores, en el ataque que marcó a toda la comunidad de Los Hornos.

Por último, el joven continúa internado en el Hospital San Juan de Dios, estable pero con un largo camino de recuperación por delante, mientras sus familiares esperan avances en la causa, más medidas judiciales y un pronunciamiento firme de quienes hoy están a cargo de la investigación.