Hay amnistía y Estudiantes podrá contar con los jugadores que habían sido suspendidos tras el pasillo
Hay amnistía y Estudiantes podrá contar con los jugadores que habían sido suspendidos tras el pasillo
VIDEO.- Basura, olor nauseabundo y contaminación: el abandono del camino negro que atraviesa la Reserva de Punta Lara
Secuestran más de un centenar de motos en La Plata por distintas irregularidades y alcoholemia positiva
Es un artesano de Berisso, hace 20 años que vive entre El Hoyo y Epuyén y perdió todo en el incendio
Los judiciales aceptaron "en disconformidad" la propuesta de aumento salarial de la Provincia
Cruzadas solidarias en La Plata por los brigadistas que combaten los incendios en la Patagonia: ¿cómo ayudar?
El embajador argentino en Francia pidió que corrijan un mapa que mostraba a las Islas Malvinas como británicas
Milei defendió el comercio con China y tuvo una dura frase contra Lula
Todas las nominaciones a los Premios Oscar 2026: qué pasó con la película argentina "Belén"
La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará
Desechos cloacales en el Río de La Plata: la razón de una ONG para detener el aumento de la tarifa de ABSA
"Es importante para toda la Ciudad": los Leones entrenan en Universitario y mañana partido con entrada gratuita
Una motociclista resultó herida tras un choque con un auto en Ruta 2
La Plata, Berisso y Ensenada: buscan jóvenes con vocación periodística
FOTOS Y VIDEO. Vecinos de Arturo Seguí despidieron a su histórico almacén de barrio
El freno a la causa que apuntaba a la AFA por la mansión de Pilar
IPENSA, 60 Años de compromiso y excelencia médica en La Plata
Capturan al presunto asesino de Gonzalo Prado: el joven que murió tras quedar en medio de una balacera en Villa Elvira
Milei participó de la firma de la creación del Consejo de la Paz que impulsa Trump
Denuncian corte de luz en un barrio a pasos del Centro en una jornada que promete ser calurosa
SOS por la inseguridad: comerciantes platenses le hacen frente a los robos
Un informe arrojó que Argentina tiene los salarios pretendidos más altos de la Región: US$ 1.250
Mapa de fiestas clandestinas: crecen los reclamos en La Plata
Intriga y nervios en la política de la provincia: peritan los teléfonos de los exempleados del Senado bonaerense
Demandaron a Laurita Fernández por una cifra millonaria: disputa legal tras un reclamo vinculado a su actividad profesional
VIDEO. Así, en segundos, motochorros asaltaron a playeros y clientes en una estación de servicio
Otra jornada con cortes de agua y derroche por pérdidas en las veredas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La denuncia por el vertido de residuos cloacales en la región escaló a un conflicto que combina el impacto ambiental con la tarifa del servicio y los nuevos valores para los usuarios en torno a una suba de 40%. Informes del Conicet, reclamos de organizaciones civiles y sentencias judiciales convergen en un punto central: la demanda de frenar el aumento mensual de la empresa ABSA argumentando que el servicio es deficiente y genera un daño sanitario en las costas de Berisso.
En este marco, la ONG Nuevo Ambiente solicitó formalmente que no se aplique el incremento tarifario de febrero. La entidad sostiene que la planta de pretratamiento de Berisso carece de la capacidad necesaria para procesar el volumen de desechos de La Plata, Berisso y Ensenada. Según la denuncia, las instalaciones no funcionan de manera correcta desde hace años, lo que deriva en el vuelco de miles de metros cúbicos de efluentes humanos sin tratamiento al Río de la Plata.
Un estudio de la Red de Seguridad Alimentaria (RSA) del Conicet ratificó esta situación en la ribera de Berisso. El documento técnico señala que el vertido de líquidos sin procesar convirtió a las playas de uso público en zonas de riesgo para la salud. Al respecto, el científico Gerardo Leotta explicó que la planta solo filtra 5.000 de los 13.000 metros cúbicos que llegan solo desde La Plata, cifra a la que debe sumarse lo generado por las ciudades vecinas y los desechos provenientes de los centros de salud regionales.
Los indicadores microbiológicos reflejan la magnitud del problema. La legislación actual fija un límite de 2.000 bacterias coliformes fecales por cada 100 mL para el vuelco en cursos de agua; sin embargo, en la zona de Berisso se detectó un promedio de 7.100.000. Los investigadores advirtieron, además, que la arena de las playas también funciona como un foco de acumulación de patógenos.
Pese a que existen múltiples fallos judiciales que ordenan medidas de reparación, las fuentes consultadas coinciden en que las obras no se han ejecutado. Actualmente, ABSA opera la planta de pretratamiento, mientras que el proyecto para la construcción de una nueva planta depuradora depende del Ministerio de Infraestructura bonaerense. Ante la falta de avances, el reclamo de los usuarios se centra en la improcedencia de actualizar los costos de un sistema que incumple sus funciones básicas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí