Barrio Aeropuerto: secuestró y golpeó a su pareja y amenazó con matar a su bebé

Un hombre de 35 años fue detenido en Barrio Aeropuerto acusado de secuestrar y golpear a su pareja y amenazar de muerte a su bebé de 8 meses. Fue la víctima quién logró escapar y pidió ayuda.

Por cuestiones de seguridad, la ubicación de la casa donde esta mujer debió vivir una verdadera pesadilla no fue difundida. Según pudo explicar, estuvo retenida contra su voluntad, bajo amenazas y golpes en la propiedad.

El hecho ocurrió entre el martes y el miércoles. La víctima relató que fue golpeada y amenazada de matarla a ella o a su hijo si denunciaba: “Decía que si pedía auxilio o se comunicaba con la policía, iba a asesinarla igual que a la criatura”.

Tras la denuncia, un operativo de emergencia se llevó a cabo en el barrio para detener al hombre, quién se encontraba con el bebé luego de que la mujer pudiera escapar para dar aviso a las autoridades. El menor estaba “en buen estado de salud y fuera de peligro”.

La causa avanza en la UFI nº7 con la intervención de la Defensoría nº21 de La Plata y el Juzgado de Garantías nº3 por “privación ilegítima de la libertad y lesiones”. La mujer está fuera de peligro.