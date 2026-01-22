Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

La Ciudad

Atención: qué cortes de tránsito habrá en La Plata por el rodaje de la nueva miniserie para Netflix

Atención: qué cortes de tránsito habrá en La Plata por el rodaje de la nueva miniserie para Netflix
22 de Enero de 2026 | 15:57
22 de Enero de 2026 | 15:57

Escuchar esta nota

Con motivo del rodaje en la ciudad de la nueva miniserie “El futuro es nuestro”, producida por K&S Films para Netflix, la Municipalidad de La Plata anunció cortes en diferentes arterias del casco urbano.

Según se informó, la primera etapa de los trabajos fílmicos que se realizarán en las inmediaciones del Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha requerirá modificaciones en la circulación desde el viernes 23 hasta el domingo 25 de enero, y la segunda, del 30 de enero al 2 de febrero.

En ese sentido, el viernes 23 desde las 22:00 y el sábado 24 y el domingo 25 durante toda la jornada permanecerán cerradas al tránsito las esquinas de 6 y 51, 5 y 50, diagonal 80 y 5, 49 y 7, 51 y 5 y 48 y 5.

Por otro lado, a lo largo de todo el viernes 30 se cerrará el tránsito vehicular en 6 y 50, 7 y 49 y 5 y 48, y los días sábado 31 de enero y domingo 1° y lunes 2 de febrero en 5 y 50, 5 y 51, diagonal 80 y 49, 7 y 49, 5 y 48, 7 y 47 y 6 y 51.

Asimismo, se aclaró que durante los días de filmación no estará permitido el estacionamiento en las calles afectadas por los cortes. Además, se solicitó circular con precaución y evitar la zona en la medida de lo posible.

Finalmente, es importante señalar que las escenas de acción de la miniserie demandarán el uso de vehículos militares, por lo que durante las mencionadas jornadas se los verá circulando solo con fines ficcionales.

LA PLATA, SET DE EL FUTURO ES NUESTRO

La trama de la miniserie se desarrolla en un mundo distópico donde una coalición de países sudamericanos intenta contrarrestar el hambre y la violencia. La aparición de un líder religioso pondrá en crisis la ya inestable situación y quedará en manos de un exdetective la posibilidad de salvar lo que queda del mundo.

Para llevar esta historia a la pantalla, el rodaje contará con una producción que involucrará a más de 200 técnicos y a casi 500 extras convocados a través del sindicato SUTEP (Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines de la República Argentina).

La productora a cargo de la serie es K&S Films, que ha consolidado su prestigio internacional con películas como Relatos Salvajes, El Clan y La Odisea de los Giles, y series como El Reino, División Palermo y El Eternauta, entre otras.

 

