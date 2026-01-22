Gimnasia cambia la voz del estadio tras una década

"A mi hermano le cortaron la pierna despierto, le arruinaron la vida": el drama familiar detrás del brutal caso en La Plata
Gimnasia y Esgrima La Plata ultima detalles para lo que será su primer partido del año en el estadio Juan Carmelo Zerillo, pero en la previa se conoció una novedad que marca el cierre de una etapa: la institución decidió cambiar la voz del estadio, poniendo fin al ciclo de Ivana Rodríguez, quien ocupó ese rol durante los últimos diez años.
En los últimos días, la dirigencia le notificó a Rodríguez que no continuará como locutora oficial a partir del inicio de la temporada 2026. De esta manera, el Lobo tendrá una nueva voz en el Bosque, dejando atrás una etapa que comenzó en marzo de 2016.
Según se conoció, Adrián Dangelo será el encargado de ser a partir de ahora la nueva voz del Juan Carmelo Zerillo.
Ivana Rodríguez fue la voz del estadio en más de cien partidos oficiales, convirtiéndose en una referencia para el público tripero. Su labor fue reconocida incluso fuera del ámbito deportivo, al ser distinguida por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires por su trayectoria.
Entre los momentos más recordados de su paso por el club se encuentra la presentación de Diego Armando Maradona como director técnico de Gimnasia, un hecho histórico que quedó grabado en la memoria de los hinchas y del fútbol argentino.
Con esta decisión, Gimnasia inicia una nueva etapa también desde lo simbólico, mientras se prepara para el arranque de una nueva temporada en el Juan Carmelo Zerillo.
