España: la Guardia Civil halló dos cuerpos en el tren Alvia y elevan a 45 los fallecidos por el trágico accidente de Adamuz

La Guardia Civil española encontró este jueves los dos cuerpos que buscaban entre los amasijos de los trenes siniestrados en Adamuz, provincia de Córdoba, por lo que la cifra oficial ascendería a 45 fallecidos por el trágico accidente, según confirmaron fuentes oficiales.

Los agentes y el operativo desplegado en la zona desde el domingo estaban trabajando con perros en la zona del tren Alvia, la más afectada, buscando evidencias suficientes para dar con estas dos personas. Los bomberos han estado fragmentando la amalgama de hierros que quedaban en ese punto y los cadáveres se hallaron en el vagón 2, en el talud.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, está en Adamuz y se reunió este jueves con los familiares de las personas que aún no han sido identificadas y que arrastraban una enorme inquietud a la espera de que se confirmara el hallazgo, reportó el diario ABC.

Describió el momento del accidente como un “escenario de guerra” debido a la situación que vivieron los profesionales de emergencia en una zona de difícil acceso, de noche, con gente herida y llorando. “Había cadáveres en el suelo que si no veías podías tropezar con ellos”, aludiendo al nivel de profesionalidad de los trabajadores de emergencia.

En tanto, minutos después de conocerse el último hallazgo, el servicio de criminalística del Instituto Armado concluyó la identificación del último cuerpo que faltaba, con lo que ya hay 43 personas en esa situación.

Por su parte, el Gobierno de España publicó este jueves un informe sobre el accidente ferroviario de Adamuz, que reconstruye la secuencia del siniestro, detalla la respuesta de emergencia desplegada y aporta datos técnicos sobre el estado de la red ferroviaria nacional, reportó la agencia Xinhua.

El informe señala que la circulación ferroviaria en el tramo de Adamuz se desarrolló con “total normalidad” durante las horas previas al accidente, sin que los sistemas de supervisión de la infraestructura detecten incidencias relevantes.

Varios trenes transitaron por ese mismo punto a lo largo de la tarde y el último convoy que atravesó el tramo antes del siniestro no activó “ninguna” alerta relacionada con el estado de la vía, los rieles o los desvíos, de acuerdo con los registros técnicos disponibles.

El accidente se produjo de forma repentina el 18 de enero cuando un tren de Iryo que realizaba el trayecto entre Málaga y Madrid descarriló e invadió la vía contigua, provocando la colisión y el descarrilamiento de otro tren Alvia de Renfe, que circulaba en sentido contrario con destino a Huelva.

Tras el siniestro, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia ferroviaria, se interrumpió la circulación en el tramo afectado y se dio aviso a los servicios de emergencia, sanitarios y de seguridad.

El documento subraya que la respuesta fue inmediata y que desde los primeros momentos se adoptaron para la atención a las víctimas, la evacuación de heridos y la preservación del lugar del accidente con multas de investigación.

El informe detalla que en las labores de rescate, atención a víctimas, seguridad e investigación participó un total de 664 efectivos, pertenecientes a servicios sanitarios, protección civil, fuerzas y cuerpos de seguridad, bomberos y personal ferroviario especializado, además de más de 50 vehículos de emergencia y apoyo logístico.

En un contexto más amplio, el documento señala que la inversión en infraestructuras ferroviarias se ha triplicado desde 2017, superando los 5.000 millones de euros en 2025, mientras que la inversión en mantenimiento ha aumentado un 54 por ciento desde 2018.

De acuerdo con el último reporte oficial, el número de fallecidos en la colisión de trenes registrados la noche del pasado domingo se elevó a 45, tras el rescate de dos cuerpos más.