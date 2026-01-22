Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Información General |LOS EFECTOS DE UN SISTEMA ELÉCTRICO BAJO PRESIÓN

Calor y tensión al límite: cómo proteger los electrodomésticos

Las altas temperaturas elevan la demanda eléctrica multiplicando el riesgo de cortes y variaciones de tensión que pueden dañar los artefactos. Especialistas comparten prácticas simples para proteger el hogar

Calor y tensión al límite: cómo proteger los electrodomésticos
22 de Enero de 2026 | 02:44
Edición impresa

El reciente apagón que afectó al Área Metropolitana de Buenos Aires volvió a poner en primer plano un problema que se repite cada verano: la fragilidad del sistema eléctrico frente a las altas temperaturas y el impacto directo que producen en los hogares los cortes y golpes de tensión .

Antes del desperfecto que dejó a 800 mil usuarios sin luz, CAMMESA —la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista— había registrado un pico de demanda de 25.000 megavatios, apenas 5.000 menos que el récord histórico alcanzado en febrero de 2025. Con termómetros elevados y un uso intensivo de aires acondicionados, heladeras y ventiladores, el sistema opera bajo una presión constante que incrementa la probabilidad de fallas.

De ahí que especialistas coinciden en que, mientras persistan las altas temperaturas, no se pueden descartar nuevos cortes masivos del suministro en lo que resta de este verano.

Más allá de la incomodidad, este tipo de episodios resultan especialmente riesgosos para los electrodomésticos y dispositivos electrónicos. Los cambios bruscos de voltaje pueden provocar desde fallas menores hasta la rotura definitiva de equipos, generando un golpe directo al bolsillo familiar.

Frente a este escenario, la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL) difundió una serie de recomendaciones destinadas a reducir los riesgos y promover hábitos de consumo más seguros y eficientes durante las olas de calor.

Una de las medidas básicas es desenchufar los electrodomésticos cuando se detectan variaciones visibles de tensión o se produce un corte de luz. Al hacerlo se aconseja además esperar algunos minutos antes de volver a conectarlos una vez que el servicio se restablece, ya que ese lapso permite que la red se estabilice y disminuye la posibilidad de daños por picos repentinos.

LE PUEDE INTERESAR

Plantas olvidadas que nutren y curan: el valor oculto que se halla en La Plata

LE PUEDE INTERESAR

La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará

Otro recurso clave es la instalación de protectores de tensión, dispositivos que desconectan automáticamente el circuito eléctrico ante una tensión inestable. Existen modelos de fácil colocación que se conectan de manera individual a cada equipo, lo que permite resguardar especialmente aquellos más sensibles o costosos.

Por otra parte, el uso adecuado de los electrodomésticos también cumple un rol central. En el caso del lavarropas, se recomienda optar por programas de baja temperatura, realizar lavados con carga completa y utilizar una cantidad moderada de detergente. El secarropas, en tanto, debería reservarse sólo para situaciones de urgencia. Con los hornos eléctricos, evitar abrir la puerta de manera reiterada es fundamental, ya que cada apertura implica una pérdida aproximada del 20 % de la energía acumulada en su interior.

Para quienes cuentan con lavavajillas, la sugerencia es conectarlos directamente a la toma de agua caliente, de modo de evitar el proceso de calentamiento interno del aparato. En el caso de las planchas, resulta más eficiente planchar la mayor cantidad de ropa posible en cada encendido, reduciendo así el consumo y el estrés sobre la red eléctrica.

Finalmente, mantener las instalaciones eléctricas del hogar en buen estado constituye una condición indispensable. Revisiones periódicas, cables en condiciones y conexiones seguras ayudan a minimizar riesgos. Y en zonas donde los apagones son frecuentes, la incorporación de generadores de energía aparece como una alternativa cada vez más considerada.

Más allá de las precauciones individuales, desde CADIEEL advierten que el problema de fondo excede a los usuarios. “Es necesario que se realicen las obras de infraestructura correspondientes para reforzar el sistema eléctrico nacional, garantizar un correcto funcionamiento del servicio y evitar cortes en el futuro”.

Sin inversiones estructurales, las olas de calor seguirán poniendo al sistema contra las cuerdas y repitiendo escenas de cortes masivos como las registradas semanas atrás.

Cinco claves para evitar daños en equipos eléctricos

Desenchufarlos en cortes o baja tensión:esperar algunos minutos para reconectarlos al reestablecerse el suministro.

Colocar protectores de tensión:desconectan la corriente ante picos y variaciones peligrosas.

Usar los electrodomésticos con criterio:evitar usos ineficientes de lavarropas, lavavajillas y hornos eléctricos.

Optimizar el encendido de equipos: aprovechar cada uso para reducir consumo y exigencia eléctrica.

Mantener la instalación en buen estado:hacer revisar cables y conexiones para prevenir fallas.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

AFA: Quién es Adrián González Charvay, el juez que investigará la mansión de Pilar

Miércoles con máxima de 30º en La Plata: cómo sigue el tiempo durante la semana

La Plata bajo fuego: incendios, evacuaciones y temor extremo

Supergripe H3N2: confirmaron la primera muerte en el país y se duplicaron los casos

Ulises Jaitt publicó un mensaje donde su hermana Natacha exponía las andanzas de Luciano Castro

“Prometo dar lo mejor”: cómo será el regreso de Tinelli

Mauricio Macri habló sobre su separación de Juliana Awada y dejó la puerta abierta: "No hay divorcio en el horizonte"

¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?
+ Leidas

Arma el rompecabezas: ¿quiénes podrían jugar mañana ante el Rojo?

¿Hay amnistía?: el Tribunal define si saca o no las sanciones

Medina espera resolver el futuro de su carrera

¡Ahora sí! Boca cerró el préstamo de Ángel Romero

Piensa en el once Zaniratto define el equipo para el estreno

Una arranque intenso y con el clásico a la vista

Quinteros probó el once y aún mantiene dudas

Racing hizo fútbol y Costas ya tiene a los once para enfrentar al Lobo en el Bosque
Últimas noticias de Información General

Plantas olvidadas que nutren y curan: el valor oculto que se halla en La Plata

La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará

Se celebra este 21 de enero el Día Internacional del Abrazo: un acto de afecto con beneficios para la salud

¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?
Deportes
¿Hay amnistía?: el Tribunal define si saca o no las sanciones
Arma el rompecabezas: ¿quiénes podrían jugar mañana ante el Rojo?
Medina espera resolver el futuro de su carrera
Quinteros probó el once y aún mantiene dudas
Piensa en el once Zaniratto define el equipo para el estreno
Policiales
SOS por la inseguridad: comerciantes le hacen frente a los robos
Amenazó con matar a su pareja y a su bebé: preso
Tenía 12 años, era ladrón y murió en un tiroteo
Bastián fue operado por quinta vez: cómo está
Giro clave en la causa del joven que fue amputado
Espectáculos
“Sin piedad”: ¿Puede una IA juzgar a un humano?
“El Señor de los Anillos” vuelve a las salas
Se anuncian los nominados al Oscar
Variaciones sobre “Pluribus”: ¿Se puede vivir en sociedad sin conflictos?
Adiós a Valentino: Roma despide al último emperador de la moda italiana
La Ciudad
Mapa de fiestas clandestinas: crecen los reclamos en la periferia
Piden mayor vacunación ante la “súper gripe”
Vecinos de Arturo Seguí despidieron a su histórico almacén de barrio
Micros: ofertas de 4 empresas y sólo habrá disputa en dos zonas
Otra jornada con cortes de agua y derroche por pérdidas en las veredas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla