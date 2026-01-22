Calor y tensión al límite: cómo proteger los electrodomésticos

El reciente apagón que afectó al Área Metropolitana de Buenos Aires volvió a poner en primer plano un problema que se repite cada verano: la fragilidad del sistema eléctrico frente a las altas temperaturas y el impacto directo que producen en los hogares los cortes y golpes de tensión .

Antes del desperfecto que dejó a 800 mil usuarios sin luz, CAMMESA —la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista— había registrado un pico de demanda de 25.000 megavatios, apenas 5.000 menos que el récord histórico alcanzado en febrero de 2025. Con termómetros elevados y un uso intensivo de aires acondicionados, heladeras y ventiladores, el sistema opera bajo una presión constante que incrementa la probabilidad de fallas.

De ahí que especialistas coinciden en que, mientras persistan las altas temperaturas, no se pueden descartar nuevos cortes masivos del suministro en lo que resta de este verano.

Más allá de la incomodidad, este tipo de episodios resultan especialmente riesgosos para los electrodomésticos y dispositivos electrónicos. Los cambios bruscos de voltaje pueden provocar desde fallas menores hasta la rotura definitiva de equipos, generando un golpe directo al bolsillo familiar.

Frente a este escenario, la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL) difundió una serie de recomendaciones destinadas a reducir los riesgos y promover hábitos de consumo más seguros y eficientes durante las olas de calor.

Una de las medidas básicas es desenchufar los electrodomésticos cuando se detectan variaciones visibles de tensión o se produce un corte de luz. Al hacerlo se aconseja además esperar algunos minutos antes de volver a conectarlos una vez que el servicio se restablece, ya que ese lapso permite que la red se estabilice y disminuye la posibilidad de daños por picos repentinos.

Otro recurso clave es la instalación de protectores de tensión, dispositivos que desconectan automáticamente el circuito eléctrico ante una tensión inestable. Existen modelos de fácil colocación que se conectan de manera individual a cada equipo, lo que permite resguardar especialmente aquellos más sensibles o costosos.

Por otra parte, el uso adecuado de los electrodomésticos también cumple un rol central. En el caso del lavarropas, se recomienda optar por programas de baja temperatura, realizar lavados con carga completa y utilizar una cantidad moderada de detergente. El secarropas, en tanto, debería reservarse sólo para situaciones de urgencia. Con los hornos eléctricos, evitar abrir la puerta de manera reiterada es fundamental, ya que cada apertura implica una pérdida aproximada del 20 % de la energía acumulada en su interior.

Para quienes cuentan con lavavajillas, la sugerencia es conectarlos directamente a la toma de agua caliente, de modo de evitar el proceso de calentamiento interno del aparato. En el caso de las planchas, resulta más eficiente planchar la mayor cantidad de ropa posible en cada encendido, reduciendo así el consumo y el estrés sobre la red eléctrica.

Finalmente, mantener las instalaciones eléctricas del hogar en buen estado constituye una condición indispensable. Revisiones periódicas, cables en condiciones y conexiones seguras ayudan a minimizar riesgos. Y en zonas donde los apagones son frecuentes, la incorporación de generadores de energía aparece como una alternativa cada vez más considerada.

Más allá de las precauciones individuales, desde CADIEEL advierten que el problema de fondo excede a los usuarios. “Es necesario que se realicen las obras de infraestructura correspondientes para reforzar el sistema eléctrico nacional, garantizar un correcto funcionamiento del servicio y evitar cortes en el futuro”.

Sin inversiones estructurales, las olas de calor seguirán poniendo al sistema contra las cuerdas y repitiendo escenas de cortes masivos como las registradas semanas atrás.