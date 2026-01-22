Quiso huir arrojándose a un arroyo

El freno a la causa que apuntaba a la AFA por la mansión de Pilar
El freno a la causa que apuntaba a la AFA por la mansión de Pilar
Vecinos de Arturo Seguí despidieron a su histórico almacén de barrio
Milei en Davos: una firme defensa de las reformas y el capitalismo
SOS por la inseguridad: comerciantes le hacen frente a los robos
Otra jornada con cortes de agua y derroche por pérdidas en las veredas
Luis Caputo tuvo un breve contacto con la jefe del FMI, que elogió la acumulación de reservas
Un dirigente de Carrió arremetió contra el Gobierno y le contestaron
Tensión en una marcha de protesta de los empleados de Astillero
El Central hace los deberes que le pidió el FMI y continúa comprando “verdes”
Nuevos incidentes en la marcha de jubilados: enmascarados vs. Policía
Controles en 36 colonias de vacaciones en distintos barrios de la Ciudad
Anses sumó una billetera digital para el cobro de planes sociales
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un operativo policial permitió esclarecer un violento robo ocurrido días atrás en un kiosco del centro de La Plata y culminó con la aprehensión de un joven acusado de haber actuado armado. El procedimiento incluyó una orden de registro, el secuestro de prendas clave y una persecución que terminó dentro de un arroyo.
La investigación se inició a partir de la denuncia radicada por el propietario de un kiosco ubicado en la calle 60 entre 9 y 10. Según consta en la causa, el hecho ocurrió el 16 de enero, cuando una empleada del comercio fue sorprendida por un sujeto que, mediante el uso de un arma de fuego, le sustrajo la recaudación y otros elementos de valor para luego darse a la fuga.
A partir de ese episodio, personal del Grupo Táctico Operativo llevó adelante tareas de análisis del material fílmico captado por las cámaras de seguridad del local. Con las pruebas reunidas, la Justicia otorgó una orden de registro para un domicilio ubicado en la esquina de 5 y 90.
Al momento de la irrupción policial, el imputado intentó escapar corriendo por el fondo de la vivienda y se arrojó a un arroyo cercano, donde finalmente fue reducido por los efectivos. Durante la huida, una de las zapatillas que llevaba puestas fue arrastrada por la corriente.
En el lugar se secuestraron las prendas de vestir que habría utilizado al momento del robo, entre ellas una campera negra, un pantalón deportivo y una zapatilla, consideradas de interés para la causa. El joven delincuentes quedó aprehendido y a disposición de la UFI en turno, que avaló el procedimiento.
LE PUEDE INTERESAR
Destrozó la vidriera de un kiosco en 13 y 36
LE PUEDE INTERESAR
En segundos, asaltaron a playeros y clientes en una estación de servicio
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí