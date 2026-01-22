Quiso huir arrojándose a un arroyo

Un operativo policial permitió esclarecer un violento robo ocurrido días atrás en un kiosco del centro de La Plata y culminó con la aprehensión de un joven acusado de haber actuado armado. El procedimiento incluyó una orden de registro, el secuestro de prendas clave y una persecución que terminó dentro de un arroyo.

La investigación se inició a partir de la denuncia radicada por el propietario de un kiosco ubicado en la calle 60 entre 9 y 10. Según consta en la causa, el hecho ocurrió el 16 de enero, cuando una empleada del comercio fue sorprendida por un sujeto que, mediante el uso de un arma de fuego, le sustrajo la recaudación y otros elementos de valor para luego darse a la fuga.

A partir de ese episodio, personal del Grupo Táctico Operativo llevó adelante tareas de análisis del material fílmico captado por las cámaras de seguridad del local. Con las pruebas reunidas, la Justicia otorgó una orden de registro para un domicilio ubicado en la esquina de 5 y 90.

Al momento de la irrupción policial, el imputado intentó escapar corriendo por el fondo de la vivienda y se arrojó a un arroyo cercano, donde finalmente fue reducido por los efectivos. Durante la huida, una de las zapatillas que llevaba puestas fue arrastrada por la corriente.

En el lugar se secuestraron las prendas de vestir que habría utilizado al momento del robo, entre ellas una campera negra, un pantalón deportivo y una zapatilla, consideradas de interés para la causa. El joven delincuentes quedó aprehendido y a disposición de la UFI en turno, que avaló el procedimiento.