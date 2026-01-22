Anses sumó una billetera digital para el cobro de planes sociales

El freno a la causa que apuntaba a la AFA por la mansión de Pilar
El freno a la causa que apuntaba a la AFA por la mansión de Pilar
En medio del debate sobre si las billeteras virtuales pueden usarse para acreditar salarios y haberes previsionales, la ANSES dio un paso clave al habilitar a Naranja X a sumarse al grupo de billeteras donde los beneficiarios sociales pueden cobrar sus asignaciones y prestaciones. De este modo, los usuarios pueden solicitar que el organismo acredite directamente en sus billeteras dichas prestaciones. Por ahora, solo están habilitados a usar esta opción los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignaciones por Embarazo, Asignaciones de Pago Único, Prestación Alimentar, Programa Hogar y Vouchers Educativos.
