Pesar por la muerte de un referente del RCP

El mundo de la reanimación cardiopulmonar despide a Sergio Javier Marcos, uno de los grandes impulsores de las técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Se lo destacó como un referente en la formación comunitaria para salvar vidas. Tenía 62 años y falleció tras dar batalla a una dura enfermedad.

Oriundo de Lobería, Marcos construyó un camino marcado por la docencia, el compromiso social y una vocación inquebrantable por la vida. Se recibió como profesor de Educación Física en el ISFD N° 19 de Mar del Plata y fue guardavidas, pero su recorrido tomó una dimensión aún mayor cuando decidió dedicarse de lleno a la enseñanza de la reanimación cardiopulmonar. Durante más de tres décadas fue docente en los niveles Inicial, Primario, Secundario y en la Formación Docente, combinando saber pedagógico con una enorme capacidad humana.

Su paso por La Plata fue clave en su formación: aquí inició su recorrido como instructor de RCP y DEA en la Fundación UDEC, vinculándose también con el ámbito de las emergencias médicas y con redes de capacitación que luego replicó en distintas ciudades del interior bonaerense. Fue instructor de la Red Federal de Enseñanza de RCP de la Federación Argentina de Cardiología, instructor en RCP y DEA, y miembro fundador de Argentina Reanima, asociación desde la cual impulsó la reglamentación de la Ley 27.159 y soñó con una Lobería plenamente cardioasistida.

Amante de la natación y de los animales, también dedicó parte de su vida a rescatar perros de la calle, ocuparse de su cuidado y buscarles un hogar. Ese mismo compromiso solidario lo llevó a no bajar nunca los brazos, ni siquiera cuando la enfermedad avanzaba.

El próximo 31 de enero se realizará una jornada abierta de RCP y DEA en la Plaza Azcuénaga (19 y 44), como homenaje a su legado.