Jueves a puro sol y con máxima de 31º: cómo sigue el tiempo 

Jueves a puro sol, para pileta y con máxima de 31º: cómo sigue el tiempo en La Plata
Escuchar esta nota
El tiempo se presentará estable y caluroso en La Plata durante este jueves, con cielo algo nublado y temperaturas elevadas.
Para este jueves, se espera una jornada cálida, con cielo algo nublado y vientos moderados del este y noreste. La temperatura mínima será de 20°C, mientras que la máxima alcanzará los 31°C en la capital bonaerense.
En tanto, el viernes continuará el calor en la región, con cielo algo nublado y vientos moderados del norte y noreste. La mínima rondará los 21°C y la máxima volverá a ubicarse en 31°C.
No se anuncian lluvias en el corto plazo y se recomienda a los vecinos platenses hidratarse, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y tomar recaudos ante las altas temperaturas.
