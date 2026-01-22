Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Información General

Beneficios del Banco Nación y MODO: el mapa de ahorros para este jueves 22 de enero

Beneficios del Banco Nación y MODO: el mapa de ahorros para este jueves 22 de enero
22 de Enero de 2026 | 08:19

Escuchar esta nota

En el marco de un nuevo jueves de promociones, el Banco Nación (BNA), en alianza estratégica con la billetera virtual MODO, despliega un abanico de beneficios que incluye devoluciones de dinero y planes de pago financiados. La propuesta busca aliviar el bolsillo de los consumidores abarcando desde las necesidades básicas hasta consumos recreativos.

La oferta actual combina diversas modalidades, permitiendo a los clientes desde stockearse en el supermercado hasta planificar vacaciones con cuotas sin interés. Esta sinergia entre el BNA y MODO se consolida como una de las alternativas de pago más competitivas del mercado, priorizando tanto el ahorro como la agilidad en las transacciones digitales.

Para aprovechar estas ventajas, es condición indispensable ser titular de tarjetas de crédito o débito emitidas por la entidad y efectuar los pagos a través de la aplicación BNA+ o la interfaz de MODO. Sin esta vinculación digital, el sistema no procesará los reintegros automáticos previstos.

Bajo el sello "Semana Nación", la institución financiera mantiene vigente este programa de beneficios en un escenario económico donde la financiación a tasa cero se ha vuelto un activo clave para el consumo familiar. A continuación, el detalle de las oportunidades disponibles para el día de hoy:

Movilidad y transporte: traslados bonificados

El esquema de ahorro en transporte público es uno de los más agresivos:

Subtes y colectivos: Se bonifica el 100% del pasaje abonando con débito (sistema contactless) y un 80% con crédito.

Reintegro vía QR: Quienes abonen desde la app BNA+ obtendrán una devolución total del gasto, con un límite mensual de $15.000.

Compras mayoristas y supermercados

El abastecimiento doméstico cuenta con beneficios específicos este jueves:

Nini: Se ofrece un 20% de reintegro en este mayorista, con un techo de ahorro de $20.000 mensuales.

Especial Jubilados: Los beneficiarios previsionales que perciban sus haberes en el BNA cuentan con un 5% de devolución en grandes cadenas (Carrefour, Coto, Chango Más, entre otros). El tope es de $5.000 semanales ($20.000 mensuales) y aplica de lunes a viernes.

Turismo y verano: destinos nacionales

La entidad fomenta el turismo interno con opciones de financiación de largo plazo:

Vuelos y estadías: En Despegar y agencias adheridas, se puede pagar en 6, 9 y hasta 12 cuotas sin interés (solo destinos locales).

Playa y ocio: Los balnearios y hoteles registrados ofrecen un 10% de descuento y 6 cuotas sin cargo. También se incluye el alquiler de autos en hasta 12 cuotas y un 10% de ahorro en entradas a Parques Nacionales.

Hogar, salud y otros rubros

Mejoras en casa: En Easy y pinturerías como Rex o Prestigio, es posible comprar materiales y pintura en 6 o 12 cuotas sin interés con tarjetas Visa o Mastercard.

Ópticas: Reintegro del 10% sin tope y 3 cuotas fijas en los locales del sector.

Gastronomía y Almacén: En Vacalín, rige un 25% de ahorro (tope de $9.000 semanales). Por su parte, McDonald's mantiene beneficios diarios exclusivos para usuarios de tarjetas Mastercard.

Moda: Marcas líderes como Adidas, Nike y Montagne ofrecen planes de 3 y 6 cuotas sin interés, facilitando la renovación de indumentaria deportiva y urbana.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

