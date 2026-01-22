Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |Detalles de la causa

Demandaron a Laurita Fernández por una cifra millonaria: disputa legal tras un reclamo vinculado a su actividad profesional

Demandaron a Laurita Fernández por una cifra millonaria: disputa legal tras un reclamo vinculado a su actividad profesional
22 de Enero de 2026 | 08:36

Escuchar esta nota

Laurita Fernández recibió una demanda judicial por más de 90 millones e pesos debido a un presunto incumplimiento en una relación laboral previa.

La denuncia fue radicada por su ex representante, Mauricio Cataraín, y la suma total del reclamo responde a honorarios y compensaciones que el denunciante exige de manera inmediata.

Según detallaron desde los medios, el reclamo de Cataraín abarca porcentajes por 10 años de representación de la artista.

Por su parte, los abogados de Fernández ya trabajan en la respuesta formal para presentar ante el juez a cargo de la causa.

Asimismo, el empresario manifestó que la bailarina se desvinculó de manera unilateral de su relación contractual y que, a partir de entonces, él no percibió lo que cree que corresponde por los servicios de representación. 

“Gente cercana y amiga de Mauricio aseguran que son cerca de 90 millones de pesos ; en muchos años es la única demanda que tiene”, señalaron desde la pantalla chica, al tiempo que agregaron “es un hombre de bajo perfil, son cinco años de trabajo, no quiso arreglar el tema de la plata Laurita, él estaba dispuesto a negociar esto... por eso se dilató tanto tiempo”, sentenciaron sobre el tema.  

Cómo ver en vivo el anuncio de las nominaciones de los Premios Oscar 2026: expectativa por "Belén", el drama de Dolores Fonzi

Se separaron Keita Baldé y Simona Guatieri: el matrimonio que no pudo superar la infidelidad con Wanda Nara, los detalles

 

