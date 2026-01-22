Demandaron a Laurita Fernández por una cifra millonaria: disputa legal tras un reclamo vinculado a su actividad profesional

Laurita Fernández recibió una demanda judicial por más de 90 millones e pesos debido a un presunto incumplimiento en una relación laboral previa.

La denuncia fue radicada por su ex representante, Mauricio Cataraín, y la suma total del reclamo responde a honorarios y compensaciones que el denunciante exige de manera inmediata.

Según detallaron desde los medios, el reclamo de Cataraín abarca porcentajes por 10 años de representación de la artista.

Por su parte, los abogados de Fernández ya trabajan en la respuesta formal para presentar ante el juez a cargo de la causa.

Asimismo, el empresario manifestó que la bailarina se desvinculó de manera unilateral de su relación contractual y que, a partir de entonces, él no percibió lo que cree que corresponde por los servicios de representación.

“Gente cercana y amiga de Mauricio aseguran que son cerca de 90 millones de pesos ; en muchos años es la única demanda que tiene”, señalaron desde la pantalla chica, al tiempo que agregaron “es un hombre de bajo perfil, son cinco años de trabajo, no quiso arreglar el tema de la plata Laurita, él estaba dispuesto a negociar esto... por eso se dilató tanto tiempo”, sentenciaron sobre el tema.