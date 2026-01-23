Con el hermano del Dibu Martínez, hoy regresa el automovilismo a La Plata: temporada 2026 del TC Mouras y TCPM

VIDEO.- Camiones, grúas y cuatriciclos: así es el desembarco de Netflix en La Plata y a qué hora comienzan los cortes
VIDEO.- Camiones, grúas y cuatriciclos: así es el desembarco de Netflix en La Plata y a qué hora comienzan los cortes
VIDEO.- A punta de pistolas y a los golpes: una pareja perpetró un violento robo en comercio de 7 y 520
Un informe asegura que más de la mitad de las rutas nacionales que pasan por la Provincia están en mal estado
Un camión arrastró cables y postes en un barrio de La Plata y se fugó: "Es un peligro"
VIDEO. Un licuado de recuerdos: Vía Láctea, la esquina que marcó una época en La Plata
"Habrá explosiones, autos prendidos fuego y 500 extras": detalles del rodaje que se hará en La Plata
Pedido de informes a Magario y Alak por el caso de de presuntos abusos en el Senado bonaerense
Presentaron "M2": cómo es el sistema digital de IA y drones de la Provincia para detectar construcciones no declaradas
El platense Etcheverry no pudo con Bublik y quedó eliminado en Australia: Cerúndolo avanzó a octavos
Con el hermano del Dibu, hoy regresa el automovilismo a La Plata: temporada 2026 del TC Mouras y TCPM
Alpine presentó el A526 con el que este año correrá Franco Colapinto
En menos de 24 horas, hubo cuatro renuncias en el Gobierno nacional
Corte y confusión: circulan en contramano para esquivar la obra
El regreso de Marcelo Tinelli a la TV: con qué canal estuvo reunido
Súper Cartonazo por $2.000.000: mañana con EL DIA los números del viernes 23 y sábado 24 de enero
Julio Campante, el primer león que rugió en la tribuna, en la radio y en la tele
Milei zafó de pagar la membresía al sumarse el nuevo “club” por la paz
Suspenso extremo: descubrí la serie de Netflix que marca tendencia entre mentiras, culpas, presente y pasado
Alquileres para universitarios: más consultas y apuesta a febrero
Los nominados a los Oscar: “Pecadores”, récord y “Belén”, afuera
En febrero aumenta la cuota social en Estudiantes: nuevos valores y qué beneficios hay
Reacción de Maxi López por la tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi
IPENSA, 60 Años de compromiso y excelencia médica en La Plata
Advertencias médicas en el país por los casos de “súper gripe”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El TC Mouras y el TC Pista Mouras comienza la temporada 2026. El arranque se da en esta mañana de viernes con las pruebas en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Ambas categorías dan inicio al calendario automovilístico nacional.
Este fin de semana pone primera el TC Mouras en el autódromo de La Plata con la gran mayoría de sus pilotos que serán debutantes en la divisional.
Varios lo harán tras conseguir el ascenso desde el TC Pista Mouras: Alejandro Martínez (Chevrolet del Canning Motorsports), Juan Tartagliano (Ford del Fadel Memo Corse), Santino Ortiz y Marcelo Beraldi (Ford del Abdala Racing), Esteban Luna (Ford del Bruno Motorsports), y Nicolas Jaime (Dodge del Galarza Racing), que lo hará con la misma unidad con la cual logro el subcampeonato en 2025.
Otros debutantes que tendrá este arranque de campeonato para el TC Mouras serán: Esteban Mancuso (Dodge del SJ Racing), Fabrizio Maggini y Santiago Arrigoni (Ford y Dodge del Rus Med Team) y Nicolás Villamayor (Torino del Trotta Racing). En tanto que, Valentino Alaux y Thiago Falivene, los campeones de la Formula 2 y la Formula 3 Metropolitana, estarán corriendo con Dodge (Galarza Racing) y Chevrolet (Rus Med Team), respectivamente.
El único piloto que se mantiene de la temporada 2025 es Francisco Luengo que continuará con Chevrolet en Re Performance.
LE PUEDE INTERESAR
En febrero aumenta la cuota social en Estudiantes: nuevos valores y qué beneficios hay
Cuatro son los pilotos que estarán realizando su debut dentro del TC Pista Mouras: Francisco Ludueña (Chevrolet de Frano Race), Máximo Costanzo (Rus Med Team), Ignacio Vilas (Dodge de Galarza Racing) y Dante Rubiera Hanze (Ford de Spataro Racing).
En tanto que Juan José Suárez regresará a la actividad luego de un parate de varios años. El balcarceño retorna a la actividad nacional a bordo de un Ford Falcon del Candela Competición, unidad con la que Kevin salió campeón del TC Pista en 2021.
Viernes 23 de enero de 2026
13:00 Hs. Reunión de pilotos TCP Mouras
13:30 Hs. Reunión de pilotos TC Mouras
Las reuniones de piloto se realizarán en forma PRESENCIAL en 1er PISO DE LOS BOXES NUEVOS.
11:10 a 11:40 Hs. 1er. Entrenamiento TCP Mouras, (Todos Juntos) 30 min.
11:45 a 12:15 Hs. 1er. Entrenamiento TC Mouras, (Todos Juntos) 30 min.
14:40 a 15:10 Hs. 2do. Entrenamiento TCP Mouras, (Todos Juntos) 30 min.
15:15 a 15:45 Hs. 2do. Entrenamiento TC Mouras, (Todos Juntos) 30 min.
-23:00 Hs Cierre Parque Cerrado.
Sábado 24 de Enero de 2026
HORARIO DE TV 11:30 A 13:10 HORAS
12:20 a 12:40 Hs. Entrenamiento TCP Mouras, (Todos Juntos) 20 min.
12:50 a 13:10 Hs. Entrenamiento TC Mouras , (Todos Juntos) 20 min.
HORARIO DE TV 15:00 A 17:00 HORAS
16:05 a 16:13 Hs. Clasificación TCP Mouras, (Grupo A) 8 min.
16:17 a 16:25 Hs. Clasificación TCP Mouras, (Grupo B) 8 min.
16:30 a 16:38 Hs. Clasificación TC Mouras, (Grupo A), 8 min.
16:42 a 16:50 Hs. Clasificación TC Mouras, (Grupo B), 8 min.
(Los Grupos se conforman en base al campeonato de la especialidad actualizado)
22:00 Hs. Cierre Parque Cerrado.
Domingo 25 de Enero de 2026
07:00 Hs. Apertura Parque Cerrado
HORARIO DE TV 10:00 A 13:30 HORAS
10:00 a 10:05 Hs. Salida a pista.
10:10 Hs. Serie Única TCP MOuras , 5 vueltas.
10:25 a 10:30 Hs. Salida a pista.
10:35 Hs. Serie Única TC Mouras, 5 vueltas.
12:00 a 12:05 Hs. Salida a pista
12:10 a 12:35 Hs. FINAL TCP Mouras, 14 vueltas o 25 minutos máximo.
12:40 Hs. CAMARA DE TV EN GRILLA.
12:40 a 12:45 Hs. Salida a pista
12:45 Hs. NOTA DE TV EN GRILLA.
12:50 a 13:20 Hs. FINAL TC Mouras, 16 vueltas o 30 minutos máximo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí