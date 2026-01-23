Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $2.000.000: mañana con EL DIA los números del viernes 23 y sábado 24 de enero

Deportes

Con el hermano del Dibu Martínez, hoy regresa el automovilismo a La Plata: temporada 2026 del TC Mouras y TCPM

Con el hermano del Dibu Martínez, hoy regresa el automovilismo a La Plata: temporada 2026 del TC Mouras y TCPM
23 de Enero de 2026 | 10:39

Escuchar esta nota

El TC Mouras y el TC Pista Mouras comienza la temporada 2026. El arranque se da en esta mañana de viernes con las pruebas en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Ambas categorías dan inicio al calendario automovilístico nacional. 

Este fin de semana pone primera el TC Mouras en el autódromo de La Plata con la gran mayoría de sus pilotos que serán debutantes en la divisional.

TCM

 

Varios lo harán tras conseguir el ascenso desde el TC Pista Mouras: Alejandro Martínez (Chevrolet del Canning Motorsports), Juan Tartagliano (Ford del Fadel Memo Corse), Santino Ortiz y Marcelo Beraldi (Ford del Abdala Racing), Esteban Luna (Ford del Bruno Motorsports), y Nicolas Jaime (Dodge del Galarza Racing), que lo hará con la misma unidad con la cual logro el subcampeonato en 2025.

Otros debutantes que tendrá este arranque de campeonato para el TC Mouras serán: Esteban Mancuso (Dodge del SJ Racing), Fabrizio Maggini y Santiago Arrigoni (Ford y Dodge del Rus Med Team) y Nicolás Villamayor (Torino del Trotta Racing). En tanto que, Valentino Alaux y Thiago Falivene, los campeones de la Formula 2 y la Formula 3 Metropolitana, estarán corriendo con Dodge (Galarza Racing) y Chevrolet (Rus Med Team), respectivamente.

El único piloto que se mantiene de la temporada 2025 es Francisco Luengo que continuará con Chevrolet en Re Performance.

LE PUEDE INTERESAR

En febrero aumenta la cuota social en Estudiantes: nuevos valores y qué beneficios hay

LE PUEDE INTERESAR

El platense Etcheverry no pudo con Bublik y quedó eliminado en Australia: Cerúndolo avanzó a octavos

TCPM

 

Cuatro son los pilotos que estarán realizando su debut dentro del TC Pista Mouras: Francisco Ludueña (Chevrolet de Frano Race), Máximo Costanzo (Rus Med Team), Ignacio Vilas (Dodge de Galarza Racing) y Dante Rubiera Hanze (Ford de Spataro Racing).

En tanto que Juan José Suárez regresará a la actividad luego de un parate de varios años. El balcarceño retorna a la actividad nacional a bordo de un Ford Falcon del Candela Competición, unidad con la que Kevin salió campeón del TC Pista en 2021.

 

Cronograma - TCM Fecha 1 La Plata

 

Viernes 23 de enero de 2026


13:00 Hs. Reunión de pilotos TCP Mouras
13:30 Hs. Reunión de pilotos TC Mouras
Las reuniones de piloto se realizarán en forma PRESENCIAL en 1er PISO DE LOS BOXES NUEVOS.


11:10 a 11:40 Hs. 1er. Entrenamiento TCP Mouras, (Todos Juntos) 30 min.
11:45 a 12:15 Hs. 1er. Entrenamiento TC Mouras, (Todos Juntos) 30 min.

14:40 a 15:10 Hs. 2do. Entrenamiento TCP Mouras, (Todos Juntos) 30 min.
15:15 a 15:45 Hs. 2do. Entrenamiento TC Mouras, (Todos Juntos) 30 min.

-23:00 Hs Cierre Parque Cerrado.

Sábado 24 de Enero de 2026
HORARIO DE TV 11:30 A 13:10 HORAS

12:20 a 12:40 Hs. Entrenamiento TCP Mouras, (Todos Juntos) 20 min.
12:50 a 13:10 Hs. Entrenamiento TC Mouras , (Todos Juntos) 20 min.

HORARIO DE TV 15:00 A 17:00 HORAS

16:05 a 16:13 Hs. Clasificación TCP Mouras, (Grupo A) 8 min.
16:17 a 16:25 Hs. Clasificación TCP Mouras, (Grupo B) 8 min.
16:30 a 16:38 Hs. Clasificación TC Mouras, (Grupo A), 8 min.
16:42 a 16:50 Hs. Clasificación TC Mouras, (Grupo B), 8 min.

(Los Grupos se conforman en base al campeonato de la especialidad actualizado)
22:00 Hs. Cierre Parque Cerrado.


Domingo 25 de Enero de 2026
07:00 Hs. Apertura Parque Cerrado

HORARIO DE TV 10:00 A 13:30 HORAS

10:00 a 10:05 Hs. Salida a pista.
10:10 Hs. Serie Única TCP MOuras , 5 vueltas.

10:25 a 10:30 Hs. Salida a pista.
10:35 Hs. Serie Única TC Mouras, 5 vueltas.


12:00 a 12:05 Hs. Salida a pista
12:10 a 12:35 Hs. FINAL TCP Mouras, 14 vueltas o 25 minutos máximo.
12:40 Hs. CAMARA DE TV EN GRILLA.

12:40 a 12:45 Hs. Salida a pista
12:45 Hs. NOTA DE TV EN GRILLA.
12:50 a 13:20 Hs. FINAL TC Mouras, 16 vueltas o 30 minutos máximo.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Atención: qué cortes de tránsito habrá en La Plata por el rodaje de la nueva miniserie para Netflix

La Plata: se conoció el video de la salvaje agresión que terminó con un joven amputado

La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará

Un investigador platense participó del estudio que halló la evidencia más antigua del mundo sobre la sífilis

Hay amnistía y Estudiantes podrá contar con los jugadores que habían sido suspendidos tras el pasillo

Susto en La Plata: los jugadores de la selección de hockey protagonizaron un vuelco

Anticipan nueva ola de calor en la Región: cuáles serán los días más críticos

Gimnasia cambia la voz del estadio tras una década
+ Leidas

VIDEO. Un licuado de recuerdos: Vía Láctea, la esquina que marcó una época en La Plata

Debuta Estudiantes: el campeón inicia el Apertura

Alquileres para universitarios: más consultas y apuesta a febrero

En menos de 24 horas, hubo cuatro renuncias en el Gobierno nacional

El Lobo tiene equipo para recibir a Racing

El León busca un central y posa los ojos en un jugador del Inter de Milán

Corte y confusión: circulan en contramano para esquivar la obra

Un padrón “no oficial” y cuenta regresiva en el PJ
Últimas noticias de Deportes

En febrero aumenta la cuota social en Estudiantes: nuevos valores y qué beneficios hay

El platense Etcheverry no pudo con Bublik y quedó eliminado en Australia: Cerúndolo avanzó a octavos

Julio Campante, el primer león que rugió en la tribuna, en la radio y en la tele

Alpine presentó el A526 con el que este año correrá Franco Colapinto
Policiales
VIDEO.- A punta de pistolas y a los golpes: una pareja perpetró un violento robo en comercio de 7 y 520
VIDEO. Inimputables, bajo custodia: feroz ataque en manada en Los Hornos
Yanina Correa: misterio a un mes de su desaparición
Denuncian por abuso a un ex jugador de Boca
Bastián sigue grave y hay preocupación: “Oremos”
Espectáculos
"Habrá explosiones, autos prendidos fuego y 500 extras": detalles del rodaje que se hará en La Plata
Duro momento de Mauro Icardi: Wanda Nara filtró su número
Suspenso extremo: descubrí la serie de Netflix que marca tendencia entre mentiras, culpas, presente y pasado
El regreso de Marcelo Tinelli a la TV: con qué canal estuvo reunido 
Reacción de Maxi López por la tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi
Política y Economía
Pedido de informes a Magario y Alak por el caso de de presuntos abusos en el Senado bonaerense
Dólar y China Milei, en defensa de sus políticas
En menos de 24 horas, hubo cuatro renuncias en el Gobierno nacional
Un informe asegura que más de la mitad de las rutas nacionales que pasan por la Provincia están en mal estado
Nueva denuncia desde el Gobierno contra la AFA por “facturas truchas”
La Ciudad
Presentaron "M2": cómo es el sistema digital de IA y drones de la Provincia para detectar construcciones no declaradas
"Habrá explosiones, autos prendidos fuego y 500 extras": detalles del rodaje que se hará en La Plata
VIDEO.- Camiones, grúas y cuatriciclos: así es el desembarco de Netflix en La Plata y a qué hora comienzan los cortes
Un camión arrastró cables y postes en un barrio de La Plata y se fugó: "Es un peligro"
Súper Cartonazo por $2.000.000: mañana con EL DIA los números del viernes 23 y sábado 24 de enero

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla