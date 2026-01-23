Con el hermano del Dibu Martínez, hoy regresa el automovilismo a La Plata: temporada 2026 del TC Mouras y TCPM

23 de Enero de 2026 | 10:39

El TC Mouras y el TC Pista Mouras comienza la temporada 2026. El arranque se da en esta mañana de viernes con las pruebas en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Ambas categorías dan inicio al calendario automovilístico nacional.

Este fin de semana pone primera el TC Mouras en el autódromo de La Plata con la gran mayoría de sus pilotos que serán debutantes en la divisional.

TCM

Varios lo harán tras conseguir el ascenso desde el TC Pista Mouras: Alejandro Martínez (Chevrolet del Canning Motorsports), Juan Tartagliano (Ford del Fadel Memo Corse), Santino Ortiz y Marcelo Beraldi (Ford del Abdala Racing), Esteban Luna (Ford del Bruno Motorsports), y Nicolas Jaime (Dodge del Galarza Racing), que lo hará con la misma unidad con la cual logro el subcampeonato en 2025.

Otros debutantes que tendrá este arranque de campeonato para el TC Mouras serán: Esteban Mancuso (Dodge del SJ Racing), Fabrizio Maggini y Santiago Arrigoni (Ford y Dodge del Rus Med Team) y Nicolás Villamayor (Torino del Trotta Racing). En tanto que, Valentino Alaux y Thiago Falivene, los campeones de la Formula 2 y la Formula 3 Metropolitana, estarán corriendo con Dodge (Galarza Racing) y Chevrolet (Rus Med Team), respectivamente.

El único piloto que se mantiene de la temporada 2025 es Francisco Luengo que continuará con Chevrolet en Re Performance.

TCPM

Cuatro son los pilotos que estarán realizando su debut dentro del TC Pista Mouras: Francisco Ludueña (Chevrolet de Frano Race), Máximo Costanzo (Rus Med Team), Ignacio Vilas (Dodge de Galarza Racing) y Dante Rubiera Hanze (Ford de Spataro Racing).

En tanto que Juan José Suárez regresará a la actividad luego de un parate de varios años. El balcarceño retorna a la actividad nacional a bordo de un Ford Falcon del Candela Competición, unidad con la que Kevin salió campeón del TC Pista en 2021.

Cronograma - TCM Fecha 1 La Plata

Viernes 23 de enero de 2026



13:00 Hs. Reunión de pilotos TCP Mouras

13:30 Hs. Reunión de pilotos TC Mouras

Las reuniones de piloto se realizarán en forma PRESENCIAL en 1er PISO DE LOS BOXES NUEVOS.



11:10 a 11:40 Hs. 1er. Entrenamiento TCP Mouras, (Todos Juntos) 30 min.

11:45 a 12:15 Hs. 1er. Entrenamiento TC Mouras, (Todos Juntos) 30 min.

14:40 a 15:10 Hs. 2do. Entrenamiento TCP Mouras, (Todos Juntos) 30 min.

15:15 a 15:45 Hs. 2do. Entrenamiento TC Mouras, (Todos Juntos) 30 min.

-23:00 Hs Cierre Parque Cerrado.

Sábado 24 de Enero de 2026

HORARIO DE TV 11:30 A 13:10 HORAS

12:20 a 12:40 Hs. Entrenamiento TCP Mouras, (Todos Juntos) 20 min.

12:50 a 13:10 Hs. Entrenamiento TC Mouras , (Todos Juntos) 20 min.

HORARIO DE TV 15:00 A 17:00 HORAS

16:05 a 16:13 Hs. Clasificación TCP Mouras, (Grupo A) 8 min.

16:17 a 16:25 Hs. Clasificación TCP Mouras, (Grupo B) 8 min.

16:30 a 16:38 Hs. Clasificación TC Mouras, (Grupo A), 8 min.

16:42 a 16:50 Hs. Clasificación TC Mouras, (Grupo B), 8 min.

(Los Grupos se conforman en base al campeonato de la especialidad actualizado)

22:00 Hs. Cierre Parque Cerrado.



Domingo 25 de Enero de 2026

07:00 Hs. Apertura Parque Cerrado

HORARIO DE TV 10:00 A 13:30 HORAS

10:00 a 10:05 Hs. Salida a pista.

10:10 Hs. Serie Única TCP MOuras , 5 vueltas.

10:25 a 10:30 Hs. Salida a pista.

10:35 Hs. Serie Única TC Mouras, 5 vueltas.



12:00 a 12:05 Hs. Salida a pista

12:10 a 12:35 Hs. FINAL TCP Mouras, 14 vueltas o 25 minutos máximo.

12:40 Hs. CAMARA DE TV EN GRILLA.

12:40 a 12:45 Hs. Salida a pista

12:45 Hs. NOTA DE TV EN GRILLA.

12:50 a 13:20 Hs. FINAL TC Mouras, 16 vueltas o 30 minutos máximo.