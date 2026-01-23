El platense Etcheverry tiene una parada brava ante Rublik en Australia: Cerúndolo avanzó a octavos

En menos de 24 horas, hubo cuatro renuncias en el Gobierno nacional
El oriundo de La Plata cae ante el kazajo por 7-6 y 7-6 en la tercera ronda del primer grand slam del año. Se juega el tercer set
El tenista platense Tomás Etcheverry busca dar la sorpresa ante el kazajo Aleksandr Bublik (10°) en el partido que disputaban por la tercera ronda del Abierto de Austrilia.
Etcheverry tiene enfrente un jugador que tiene un gran talento y que además en los últimos meses se mostró mucho más disciplinado, lo que le permitió ingresar en el top 10 del ranking ATP.
El primer set fue para el tenista kazajo en tea-breack por 7-6. En tanto, el segunos set también jugaba con paridad.
Más temprano el argentino Juan Manuel Cerúndolo (18°) tuvo una muy buena actuación y superó en sets corridos al ruso Andrey Rublev (13°), para meterse en los octavos de final del Abierto de Australia, que es el primer Grand Slam de la temporada.
Cerúndolo, que consiguió una de las victorias más importantes de su carrera, se impuso por 6-3, 7-6(4) y 6-3, luego de 2 horas y 8 minutos de juego.__IP__
En la próxima ronda podría tocarle con el alemán Alexander Zverev (3°) en el que podría ser un cruce interesantísimo, ya que el juego de Cerúndolo lo hace sentir muy incómodo e incluso lo confesó en varias ocasiones.
