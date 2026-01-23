Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Deportes

El platense Etcheverry tiene una parada brava ante Rublik en Australia: Cerúndolo avanzó a octavos

El oriundo de La Plata cae ante el kazajo por 7-6 y 7-6 en la tercera ronda del primer grand slam del año. Se juega el tercer set

El platense Etcheverry tiene una parada brava ante Rublik en Australia: Cerúndolo avanzó a octavos
23 de Enero de 2026 | 08:53
23 de Enero de 2026 | 08:53

Escuchar esta nota

El tenista platense Tomás Etcheverry busca dar la sorpresa ante el kazajo Aleksandr Bublik (10°) en el partido que disputaban por la tercera ronda del Abierto de Austrilia. 

Etcheverry tiene enfrente un jugador que tiene un gran talento y que además en los últimos meses se mostró mucho más disciplinado, lo que le permitió ingresar en el top 10 del ranking ATP.

El primer set fue para el tenista kazajo en tea-breack por 7-6. En tanto, el segunos set también jugaba con paridad.

Cerúndolo a octavos

Más temprano el argentino Juan Manuel Cerúndolo (18°) tuvo una muy buena actuación y superó en sets corridos al ruso Andrey Rublev (13°), para meterse en los octavos de final del Abierto de Australia, que es el primer Grand Slam de la temporada.

Cerúndolo, que consiguió una de las victorias más importantes de su carrera, se impuso por 6-3, 7-6(4) y 6-3, luego de 2 horas y 8 minutos de juego.__IP__

En la próxima ronda podría tocarle con el alemán Alexander Zverev (3°) en el que podría ser un cruce interesantísimo, ya que el juego de Cerúndolo lo hace sentir muy incómodo e incluso lo confesó en varias ocasiones.
 

